Tribune / En automne, les feuilles changent de couleur et les jours raccourcissent, mais le soleil brille toujours

Par Walburga Hemetsberger, CEO, SolarPower Europe

Octobre a été un mois mouvementé pour SolarPower Europe, avec comme point culminant notre plus grand événement de l’année : RE-Source 2023. C’était incroyable de retrouver cet événement cette année, un événement plus grand et plus intense que jamais. 1 400 participants se sont réunis dans un tout nouveau lieu à Amsterdam pour discuter des derniers développements politiques et avoir un aperçu du monde de l’approvisionnement en énergies renouvelables par les entreprises. Nous avons atteint un nouveau record de 350 acheteurs d’énergies renouvelables présents ; une étape importante pour le monde du PPA.

Lorsque l’événement a débuté en 2017, nous avions signé 1 GW de PPA en Europe cette année-là. Aujourd’hui, l’Europe a déjà signé 7,8 GW pour 2023, marquant un rebond après la contraction du marché de l’année dernière. Chaque acteur fait une différence clé dans le paysage des énergies renouvelables et pour notre planète, la sécurité énergétique et la prospérité. Alors que nous accélérons vers un nombre croissant d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen, il est tout aussi crucial que nous surmontions les obstacles qui pourraient bloquer notre chemin. À savoir les défis liés à la connexion au réseau et à la garantie d’une industrie solaire européenne compétitive.

Sur le thème des réseaux, nous avons eu le plaisir de lancer ce mois-ci notre nouveau document Solar Connection, en collaboration avec Eurelectric. Ce document est le résultat de plusieurs tables rondes de haut niveau avec des opérateurs de réseaux sur les défis que la connexion au réseau pose au développement de l’énergie solaire. Le document propose une approche prospective de la planification des réseaux, des procédures standardisées, de la numérisation, des échanges de données plus transparents et une évaluation complète des outils de flexibilité.

Une étape clé pour garantir une base manufacturière européenne compétitive pour l’Europe consiste à renforcer les chaînes d’approvisionnement durables. Ce mois-ci, suite à la conclusion réussie du projet pilote et de la consultation multipartite, nous avons lancé la nouvelle norme ESG de la Solar Stewardship Initiative (SSI). Le SSI, créé par SolarPower Europe et Solar Energy UK, est le tout premier système d’assurance de la chaîne d’approvisionnement solaire, visant à renforcer davantage la confiance dans la façon dont, où et par qui les produits solaires sont fabriqués.

La nouvelle norme SSI ESG constitue une véritable référence pour l’industrie solaire photovoltaïque. Des évaluateurs indépendants utiliseront la norme sur mesure et complète pour évaluer la performance ESG d’un site de production solaire. Nous disposons désormais d’une boussole efficace, spécifique à l’énergie solaire, pour guider notre parcours vers la durabilité de notre chaîne d’approvisionnement – ​​qui est approuvée par la communauté financière internationale. La prochaine étape consistera à garantir que les efforts tels que le SSI soient officiellement reconnus dans la prochaine législation européenne, afin de soutenir la capacité du secteur solaire à respecter les engagements de l’Europe en matière de développement durable.

Nous souhaitons enfin remercier très chaleureusement toutes les parties prenantes qui ont joué un rôle fondamental dans le lancement de ce projet, une avancée qui sera cruciale pour renforcer l’industrie solaire européenne. Le SSI est désormais ouvert aux candidatures pour 2024 et organisera un webinaire le 9 novembre prochain pour expliquer les normes, la gouvernance et comment vous pouvez vous impliquer. L’adhésion est ouverte aux entreprises solaires, ainsi qu’aux ONG et aux parties prenantes plus larges travaillant sur l’ESG.

De la connexion commerciale à RE-Source 2023 et en redoublant nos efforts sur les réseaux avec les opérateurs de systèmes, en passant par l’autonomisation des entreprises pour franchir la prochaine étape dans leur parcours de développement durable – ce mois a été défini par l’esprit de collaboration. Ensemble, nous faisons des pas importants vers un avenir durable et alimenté par l’énergie solaire.