Les Rendez-Vous de la Chaleur et du Froid renouvelables les 7 et 8 dÃ©cembre prochains Ã  Paris

Pour répondre aux enjeux majeurs de la chaleur et du froid renouvelables et enclencher une véritable dynamique, AMORCE, la FEDENE, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et Via Sèva co-organisent, organisentles Rendez-Vous de la Chaleur et du Froid renouvelables les 7 et 8 décembre à Paris, avec le soutien de l’ADEME et en partenariat avec l’AFPG, Enerplan ainsi que les Ambassades suédoise et danoise…

Il faut dire que l’enjeu de décarbonation de la chaleur est aujourd’hui capital : la chaleur, qui représente près de la moitié de l’énergie consommée en France, dépend encore très majoritairement d’énergies fossiles importées. En complément, la production et la distribution de froid renouvelable vont devenir indispensables pour répondre aux besoins de rafraichissements dans les bâtiments.

Selon un travail de prospective à 2035 réalisé par une plateforme d’associations représentatives des collectivités territoriales, la production de chaleur renouvelable devrait atteindre 284TWh en 2035 pour couvrir près de 60% des besoins. Le Plan Marshall porté par le Club de la chaleur détaille les trajectoires de chaque filière d’énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) à suivre d’ici 2030 pour réussir la transition énergétique.

Avec les Rendez-Vous de la Chaleur et du Froid renouvelables, le temps est venu de se mobiliser massivement pour faire émerger et concrétiser les projets !

Tables rondes, ateliers thématiques et décryptages de l’actualité juridique viendront enrichir les connaissances et alimenter les projets en faveur de l’accélération du développement de la chaleur et du froid renouvelable. Collectivités, élus et partenaires des territoires, auront l’occasion de s’inspirer d’idées réalistes et ambitieuses, en s’inscrivant dès maintenant !

Au programme

Jeudi 7 décembre : La première journée présentera une vision stratégique à l’échelle européenne et française de la chaleur et du froid renouvelables, ainsi que les solutions apportées par les diverses filières dans les secteurs résidentiels, tertiaires et industriels en France. Des retours d’expériences de délégations du Danemark et de la Suède seront également particulièrement inspirantes.

Vendredi 8 décembre : La seconde journée sera dédiée aux traditionnelles Rencontres des Réseaux de Chaleur et de Froid. Que vous soyez en réflexion pour monter un projet dans votre collectivité, ou que vous ayez à coordonner le développement de vos réseaux avec les contraintes économiques, contractuelles et territoriales, cet événement vous apportera des ressources utiles.

