Tribune Eaton : Pallier lâ€™augmentation des prix de lâ€™Ã©nergie grÃ¢ce Ã  l’autoconsommation

La flambée des prix de l’énergie et notamment du gaz, dont le tarif a été quadruplé sur les marchés internationaux, inquiète les particuliers et questionne les entreprises, face à une situation qui tend à s’installer. Si le gouvernement a déjà pris des mesures pour près de 6 millions de foyers, les industriels, eux, y voient une impasse. Pourtant, l’emploi des énergies renouvelables, le recours à l’autoconsommation et au stockage d’énergie représentent autant de solutions permettant de rationaliser les coûts liés à l’augmentation des prix de l’énergie.

Le futur rôle primordial des bâtiments en matière d’énergie propre

A l’avenir, les bâtiments deviendront de véritables hubs énergétiques. La mise en place de cet écosystème énergétique permet de faciliter l’utilisation des énergies renouvelables en misant sur la production locale et le stockage de cette « énergie propre ». En adoptant progressivement une approche permettant aux propriétaires de bâtiments de produire leur propre énergie, l’industrie s’éloignera des méthodes traditionnelles, à savoir la facturation mensuelle des fournisseurs d’énergie en fonction de la consommation et de la demande lors des pics.

L’approche « Buildings as a Grid » d’Eaton a pour objectif d’aider les clients à accélérer la décarbonisation, accroître la résilience, réduire les coûts énergétiques et créer de nouvelles sources de revenus. En gérant le système énergétique des bâtiments comme un réseau local, il est possible de transformer les bâtiments en hubs énergétiques pour améliorer la gestion de l’infrastructure électrique existante et planifier les besoins futurs en énergie. L’approche « Buildings as a Grid » d’Eaton constitue l’offre la plus complète et la plus intégrée pour la transition énergétique à destination des propriétaires de bâtiments. Elle repose sur trois systèmes : la recharge des véhicules électriques, la gestion de l’énergie et la distribution électrique. Ensemble, ces systèmes permettent de surveiller et d’optimiser la performance énergétique des bâtiments et de contrôler en toute sécurité les actifs énergétiques.

De nouvelles perspectives pour le développement des productions d’énergies renouvelables locales

Les énergies renouvelables ont un bel avenir devant elles. L’énergie solaire est même en hausse : le parc photovoltaïque a progressé de 654 mégawatts (MW) au deuxième trimestre 2021, selon le tableau de bord publié par les services statistiques du ministère de la Transition écologique. La production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque s’élève à 7,6 TWh au cours du premier semestre 2021, en hausse de 9 % par rapport au même semestre de 2020. D’après le SER, la capacité de raccordement au réseau électrique de l’énergie solaire photovoltaïque devrait passer de 35,6 GW à 44,5GW d’ici 2028.

Rappelons également que le 30 juillet 2021, la Commission de Régulation d’Energie (CRE) a augmenté son seuil d’Appel d’Offre de 500kWc au lieu des 100kWc habituels. A ce jour l’Etat vient de publier l’arrêté du Guichet Ouvert 100 à 500 kWc pour que les centrales photovoltaïques comprises dans ces puissances puissent bénéficier d’un tarif d’achat de l’électricité. Ceci une bonne nouvelle, pour faire face à l’urgence climatique et renforcer le développement des énergies renouvelables.

« Sur la plupart des marchés internationaux, la réglementation actuelle est conçue pour un système électrique centralisé, ce qui réduit l’incitation à investir dans des actifs flexibles. Chez Eaton, nous exhortons les gouvernements et les régulateurs à créer un cadre réglementaire clair et un marché transparent et stable pour soutenir le développement de la flexibilité sur le réseau. En effet, le nouvel écosystème énergétique qui se profile comprend des consommateurs et des entreprises capables de produire et stocker leur propre énergie localement ; et ainsi bénéficier de nouvelles sources de revenus et d’un retour sur investissement plus rapide pour les actifs de flexibilité qu’ils possèdent, tels que les pompes à chaleur, le stockage sur batterie ou les Véhicules Electriques connectés au réseau. Un pas en avant a été franchi avec l’augmentation du seuil d’Appel d’Offre de la CRE, mais un long chemin reste encore à parcourir en France. » commente Christophe Bourgueil, Business Developer des solutions de Transition énergétique et de stockage d’énergie pour Eaton en France.