Neoen et PlanÃ¨te OUI sâ€™associent pour proposer des offres locales de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© verte Ã  tarif prÃ©fÃ©rentiel

Planète OUI, fournisseur et gestionnaire d’énergie 100% renouvelable, annonce le lancement de deux offres locales de fourniture d’électricité verte, à Aix-en-Provence et dans l’Aube, en partenariat avec Neoen, premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables .Un partenariat de raison !

D’une puissance de 1,7 MWc, le parc photovoltaïque des Brègues d’Or, sur la commune d’Aix-en-Provence, a été inauguré le 22 septembre dernier. Développé par les équipes de Neoen à Aix-en-Provence, ce parc a contribué à la réhabilitation d’une ancienne carrière, en concertation avec les acteurs locaux, les services de l’État et les collectivités. A l’occasion de cette inauguration, Neoen et Planète OUI lanceront une offre de fourniture d’électricité verte à tarif préférentiel, à destination des habitants d’Aix-en-Provence, qui pourront ainsi s’engager dans la transition énergétique, tout en bénéficiant de retombées directes liées à l’implantation du parc solaire sur leur commune. Cette offre permettra aux foyers qui le souhaitent, dans la limite de 1.250 compteurs, d’opter pour une électricité 100% renouvelable à un tarif préférentiel par rapport aux tarifs réglementés de référence. Les parcs éoliens de Chapelle d’Eole et Val d’Eole, quant à eux, sont situés sur la commune de Chapelle-Vallon dans l’Aube, et totalisent une puissance de 24 MW. Ces parcs font parties des actifs éoliens de Neoen déjà en production, et ont été implantés en concertation avec les acteurs locaux du territoire. Les riverains des parcs, habitants de 47 communes environnantes, pourront également choisir de souscrire, dans la limite de 2.000 compteurs, à une offre locale de fourniture d’électricité 100% renouvelable à un tarif préférentiel par rapport aux tarifs réglementés de référence. L’offre sera lancée le 22 septembre dans le cadre d’une réunion d’information à Chapelle-Vallon.

« Des projets d’énergie renouvelable ancrés dans leurs territoires »

Planète OUI complète ces deux offres par une aide directe de 200€ pour tout projet signé en autoconsommation via un installateur partenaire implanté localement, ainsi que par des mesures d’accompagnement à la rénovation énergétique grâce à une prime bonifiée de 5%.

A travers ce partenariat, Neoen et Planète OUI œuvrent ensemble à développer les énergies renouvelables et à promouvoir la transition énergétique au cœur des territoires.

Guillaume Decaen, Directeur du développement France de Neoen, déclare : « Très actif en France avec plus de 1 GW de centrales solaires, éoliens et unités de stockage en opération ou en construction, Neoen participe activement au déploiement des énergies renouvelables en travaillant avec l’ensemble des acteurs locaux. Permettre la mise en place d’offres d’électricité verte locale à tarif préférentiel aux riverains de ces sites, à travers notre partenariat avec Planète OUI, réaffirme la volonté de Neoen de porter des projets d’énergie renouvelable ancrés dans leurs territoires. »

Soutenir la filière EnR via les sorties d’obligation d’achat

Les deux parcs éoliens – Chapelle d’Eole et Val d’Eole – ont été développés et exploités par un collectif de citoyens et ont été mis en service en février 2006. Rachetés par Neoen à la fin de l’année 2020, les sites sont sortis d’obligation d’achat en mars et avril dernier. Il s’agit du premier parc à prix fixe agrégé par Planète OUI. La PME s’engage ainsi à soutenir des actifs de production en sortie d’obligation d’achat, afin d’assurer leur longévité. En effet, la sortie d’obligation d’achat est un enjeu majeur de pérennisation des installations déjà existantes.

Albert Codinach, CEO de Planète OUI, explique : « Ces opérations confirment notre positionnement unique sur le marché français : celui de la gestion et de l’agrégation d’énergie 100% renouvelable. En assurant l’équilibre production-consommation, Planète OUI ne se positionne pas comme un « simple » fournisseur d’énergie, mais comme un acteur maîtrisant toute la complexité du marché et agissant concrètement sur le développement des énergies renouvelables sur le territoire. »