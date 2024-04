EDF Renouvelables lance un financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que de Rochebrune

EDF Renouvelables annonce l’ouverture le 2 mai d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale photovoltaïque de Rochebrune, dans les Hautes-Alpes.

D’un montant de 115 000 euros, la collecte est ouverte du 2 au 16 mai aux habitants de la Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance puis, à partir du 17 mai, aux habitants du département d’implantation, les Hautes-Alpes (05), et à ceux des départements limitrophes : Alpes-de-Haute-Provence (04), Drôme (26), Isère (38) et Savoie (73). D’une puissance totale installée d’environ 5 MWc, la centrale est composée de plus de 8 800 panneaux photovoltaïques. Elle produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne d’environ 3 200 habitants, soit 42 % de la population de la Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance. Pour Quentin Le Bot, Chef de projets à l’agence d’Aix-en-Provence d’EDF Renouvelables :« Nous sommes très heureux de proposer aux citoyens l’opportunité de contribuer au financement participatif de la centrale photovoltaïque de Rochebrune. Ce projet est le résultat d’une collaboration étroite entre la commune de Rochebrune, la Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance, et les équipes d’EDF Renouvelables, qui permet la reconversion d’une ancienne installation de stockage de déchets inertes. Elle incarne parfaitement la transition énergétique en cours qui consiste à développer les énergies renouvelables pour répondre aux enjeux climatiques. » Une permanence d’information est organisée le jeudi 2 mai de 14h à 19h, à la mairie de Rochebrune, en présence des représentants d’EDF Renouvelables et de

Lendosphere.

Encadré

Le financement participatif chez EDF Renouvelables

Depuis 2015, 5 000 investisseurs privés ont pu participer dans la construction d’installations renouvelables à hauteur de 10 millions d’euros sur 60 collectes en France. Ouvert principalement aux riverains vivant à proximité des projets solaires, éoliens terrestres et en mer, le financement participatif initié par le groupe EDF constitue un levier significatif afin de répondre à la demande grandissante des particuliers de pouvoir s’investir dans la transition énergétique de leur territoire tout en bénéficiant de retombées économiques.