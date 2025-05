Transition Ã©nergÃ©tique : la Suntech reÃ§oit Corinne Lepage pour une prise de parole sur la PPE

Le 4 juin 2025 à Paris, la Suntech réunira les entrepreneurs innovants de la filière solaire, des investisseurs, des décideurs publics, et une invitée exceptionnelle : Maitre Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement et pionnière du droit environnemental, pour une prise de parole sur les enjeux politiques, économiques et démocratiques liés à la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).

Lancée en 2024 par Paul de Préville, co-fondateur d’ENSOL, la Suntech est née d’une ambition claire : créer un espace fédérateur d’échange, de coordination et d’influence pour les entreprises engagées dans l’accélération du solaire photovoltaïque en France. « J’ai créé la Suntech avec pour objectif de rassembler les acteurs du photovoltaïque et d’unir nos forces. Aujourd’hui, nous voulons porter une voix commune face aux défis politiques, techniques et industriels qui freinent encore l’essor du solaire dans notre pays » confie Paul de Préville, co-fondateur d’ENSOL et initiateur de la Suntech.

Avec ces rendez-vous mensuels, la Suntech assoit son rôle de pionnier et de catalyseur en réunissant l’écosystème du solaire autour des grands enjeux de notre société, et de transition énergétique.

Le 4 juin à 18h30, la Suntech a l’honneur d’accueillir Maître Corinne Lepage, avocate et femme politique française, pour une conférence exclusive et exceptionnelle sur les enjeux stratégiques et démocratiques de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie. Corinne Lepage est à l’avant-garde du combat écologiste. Ancienne ministre de l’Environnement (1995–1997), elle s’est illustrée par sa rigueur juridique et son engagement en faveur du droit environnemental. Elle interviendra pendant 30 minutes, avant un échange avec le public et un cocktail de networking, sur les thèmes suivants :

Ce que la PPE révèle de nos choix collectifs en matière d’indépendance, de climat et de démocratie ;

Pourquoi les entreprises innovantes ont un rôle structurant à jouer dans la gouvernance énergétique ;

Comment faire de la PPE un véritable levier de transformation, au-delà des compromis technocratiques.

Encadré

Détails pratiques :

Date : le 4 Juin 18h30, intervention de 30 minutes environ, puis questions, puis cocktail

Lieu : ENSOL, 108 Rue des Dames, 75017 Paris, France

Auditoire : Chef d’entreprises innovantes du secteur des ENR, Investisseurs, Influenceurs ENR.

Presse : La presse sera la bienvenue lors de cette prise de parole