LONGi vend pour 102 MW de modules de contact arriÃ¨re Hi-MO X10 en Finlande : ici, câ€™est le Nordâ€¦

LONGi Solar a conclu un partenariat stratégique avec une entreprise énergétique finlandaise de premier plan pour fournir 102 MW de modules de contact arrière Hi-MO X10. Des modules taillés sur mesure pour cette géographie à haute latitude !

Cet accord avec un grand énergéticien finlandais est une étape importante pour LONGi dans l’expansion de sa présence sur le marché nordique et contribuera à faire progresser les solutions énergétiques durables dans la région. La collaboration s’étend à des secteurs tels que les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux et les entrepôts dans le but de réduire les coûts d’électricité pour les infrastructures publiques. Le projet devrait permettre de réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone d’environ 105 672 à 163 200 tonnes, contribuant ainsi à la fois à l’efficacité économique et aux objectifs environnementaux.

Des modules performants sous faible luminosité et résistants aux charges de neige

À la fin de l’année 2024, la Finlande avait augmenté sa capacité solaire photovoltaïque cumulée à environ 1,2 GW, contre 1,0 GW en 2023. Hi-MO X10 est parfaitement adapté aux conditions finlandaises avec des performances fiables en basse lumière et une tolérance élevée à la charge de neige. Le module solaire Hi-MO X10 utilise la technologie avancée de contact arrière (BC), permettant un rendement de module produit en série allant jusqu’à 24,8 %. En Finlande, où les conditions hivernales et la faible quantité d’ensoleillement posent des défis, les modules à haut rendement peuvent aider à optimiser la production d’énergie sur les toits et autres zones à usage limité, contribuant ainsi à un approvisionnement énergétique fiable et à une rentabilité à long terme. Les hivers longs et froids de la Finlande nécessitent des modules solaires dotés de solides performances en basse lumière et d’une grande résilience mécanique. Le Hi-MO X10 répond à ces exigences grâce à son architecture de contact arrière et à sa conception porteuse. Le module est conçu pour fonctionner de manière fiable à des températures extrêmement basses et en cas d’accumulation de neige à long terme. Il réduit les températures des points chauds dans des conditions ombragées, minimisant ainsi le risque de surchauffe localisée et favorisant des performances stables et à long terme du système. Le module est également exceptionnel dans les environnements à faible luminosité. La technologie avancée de contact arrière augmente la réactivité dans des conditions de faible luminosité et prolonge les heures de production d’énergie quotidiennes, contribuant ainsi à un rendement énergétique global plus élevé.

Ici, c’est le Nord !

Leur conception prend également en charge les applications hors réseau. De plus, la conception du Hi-MO X10 s’aligne sur le style architectural nordique, offrant une apparence uniforme qui s’intègre bien dans l’environnement bâti tout en maintenant des normes de performance pratiques. Will Han, directeur général de LONGi Solar DG pour les pays nordiques, le Royaume-Uni et l’Irlande, a déclaré : « Cette coopération marque la première livraison de modules Hi-MO X10 dans l’une des régions à latitude haute, représentant une étape clé dans le déploiement mondial de la technologie de contact arrière. Le projet souligne le potentiel du Hi-MO X10 à fonctionner de manière fiable dans une gamme de scénarios d’application et de conditions climatiques, soutenant ainsi le développement d’un mix d’énergies renouvelables plus diversifié dans la région nordique et au-delà ».