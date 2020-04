Trailar prÃ©serve les batteries des vÃ©hicules commerciaux avec ses kits de tapis solaires dotÃ©s de connecteurs Souriau

Trailar est une start-up britannique qui propose des kits de tapis solaires pour les véhicules commerciaux. Ces tapis alimentent les équipements auxiliaires avec l’énergie solaire, réduisant ainsi les coûts de carburant et les émissions de CO2. Grâce à ces économies, l’utilisateur peut réaliser un retour sur investissement en moins de 2 ans. Il bénéficie également de coûts de maintenance réduits et d’une plus longue durée de vie de la batterie et du moteur. Les systèmes Trailar sont équipés de connecteurs UTS de Souriau. Vous avez dit innovation ?

Trailar fournit des solutions pour les flottes de véhicules nouvelles ou existantes qui réduisent la consommation de carburant, les émissions polluantes et qui allongent la durée de vie des batteries, apportant ainsi une contribution significative à l’environnement. Elles permettent également de réduire des coûts de maintenance. Les tapis solaires souples sont légers, ils pèsent 2kg par m², sont aérodynamiques avec une épaisseur de 3mm, durables et résistants aux chocs. Leur contrôleur de charge intelligent offre une efficacité de charge exceptionnel, et la géolocalisation du véhicule est affichée en temps réels avec un GPS.

Partenariat gagnant avec Souriau

Les systèmes Trailar sont équipés de connecteurs UTS de Souriau. Aaron Thomas, co-fondateur et directeur général de Trailar, explique pourquoi il a choisi de travailler avec Souriau : « Nous cherchions un connecteur haut de gamme et de qualité qui réponde au mieux à nos besoins. Nous avons pris contact avec quelques entreprises, mais lorsque nous avons parlé avec Mark Richardson, ingénieur commercial chez Souriau UK, son professionnalisme, sa connaissance des produits et surtout son écoute, nous ont convaincu qu’une bonne relation de travail allait s’établir. Nous avons choisi le connecteur UTS de Souriau parce c’est celui qui répondait le mieux à nos multiples besoins. »

Les modules solaires Trailar sont installés sur des véhicules, et sont donc soumis à tous les types de conditions climatiques et de vibrations. Le connecteur devait être résistant à ces environnements et présenter un indice de protection IP68/69K, de même que le boîtier. Les connecteurs devaient également supporter et être soumis à diverses gammes de courant de 3 à 15 ampères. Trailar souhaitait en outre des connecteurs pouvant utiliser des contacts à sertir en bobine afin de pouvoir automatiser le processus de terminaison des fils et ainsi accélérer la production.

Des connecteurs conçus pour l’extérieur

Le connecteur circulaire en plastique UTS de Souriau répond parfaitement à ces exigences : il est conçu pour une utilisation en extérieur. Ses capacités de résistance à l’eau et aux UV et son niveau d’étanchéité IP68 / 69K, lui confèrent une longue durée de vie. Il fonctionne selon une plage de température de -40 °C à 105 ° C. Un concept unique permet à la variante UTS Hi-Seal de conserver un indice de protection IP68, même non-accouplée. La série UTS offre un grand choix de configurations avec des options permettant de mélanger signal et alimentation ou cuivre et optique dans le même connecteur. Un couplage 1/3 à baïonnette permet de connecter et de sécuriser rapidement le système de connexion grâce à un clic audible garantissant une connexion correcte.