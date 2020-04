LG Electronics dÃ©voile son module compact haute performance NeON R

LG Electronics prépare les ménages pour le tournant énergétique à la maison. Le spécialiste coréen de l’électronique et du solaire offre, aux propriétaires de maisons, de forts rendements, sur une petite surface, grâce au module haute performance LG NeON R. Avec une puissance de 370-375 Watts-crête (Wc), le module compact atteint une puissance de pointe remarquable. Avec une garantie de performance d’au moins 90,8 % après 25 ans, et une garantie produit tout aussi longue, LG affirme bien la qualité de son module supérieur.

Le LG NeON R est le module haute performance de LG. Grâce à la structure préparée de la cellule sur la face avant, qui fonctionne entièrement sans électrodes, la lumière incidente est absorbée au maximum et offre le meilleur rendement possible, en particulier sur les petites surfaces de toit. Les utilisateurs du module compact bénéficient non seulement de valeurs de performance élevées et d’une garantie prolongée, mais aussi d’une grande durabilité. Le LG NeON R se démarque également par son design intemporel et de haute qualité et trouve parfaitement sa place sur le toit de n’importe quelle maison.

Une bonne combinaison de performance, de qualité et de design

Les avantages de l’énergie solaire permettent non seulement aux utilisateurs de faire fonctionner leur technologie domestique de manière durable, de la machine à laver à la pompe à chaleur, mais le LG NeON R est aussi la plateforme idéale pour l’utilisation écologique des véhicules électriques. « Offrir aux utilisateurs de nos modules solaires une technologie photovoltaïque de haute qualité optique, durable et performante, qui réponde entièrement à leurs besoins, est un pilier central de notre stratégie commerciale », explique Michael Harre, vice-président du département Solaire-Europe chez LG Electronics. « Avec le LG NeON R, nous lançons sur le marché un module haut de gamme qui établit de nouvelles normes et fait de la production d’énergie solaire un véritable jeu d’enfant, même sur les toits des petites maisons. »