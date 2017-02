Le Sigeif installe la commission consultative paritaire de l'Ã©nergie de la rÃ©gion parisienne

Instituées par la loi Transition énergétique pour la croissance verte, les commissions consultatives paritaires réunissent, à parité, des représentants de chaque grand syndicat d’énergie et ceux de chacun des EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) et à fiscalité propre sur lesquels ledit syndicat exerce en tout ou partie la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de l’énergie (AODE).

Ce sont donc les élus délégués par la Métropole du Grand Paris et par onze communautés d’agglomération et communautés de communes de la couronne parisienne qui ont été conviés le 30 janvier dernier au Sigeif, présent sur ces douze territoires, pour installer ce qui doit devenir une sorte de forum permanent d’échange sur l’énergie, au service des collectivités concernées de l’aire urbaine de Paris (douze EPCI regroupant trois cent vingt-cinq communes).

La loi TECV dispose en effet que ces commissions doivent «coordonner l’action de leurs membres dans le domaine de l’énergie, mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et faciliter l’échange de données ». «Nos travaux doivent avoir une fonctionnalité très pratique et opérationnelle», a souligné Jean- Jacques Guillet, Président du Sigeif, et Député-Maire de Chaville, en installant la commission.

«Il s’agit d’éclairer et de coordonner les choix de nos collectivités dans leurs politiques et leurs investissements touchant à la maîtrise, à la production et à la distribution de l’énergie. C’est un enjeu stratégique à l’heure de la transition énergétique des territoires et au moment où la situation financière de nos collectivités nous oblige à finement peser nos choix d’investissement. Le Sigeif entend mettre toute son expertise au service de cette nouvelle mission ».

Le Sigeif a ainsi accompagné et accompagne plusieurs de ses collectivités membres dans le développement de projets ENR et notamment solaires photovoltaïques et thermiques. Stricto sensu, le Sigeif n’est pas propriétaire d’installations solaires. Pour autant, les modèles de portage et d’accompagnement sont étudiés à l’aune de nouvelles études de faisabilité comme celle récemment engagée sur le territoire de l’agglomération Grand Paris Seine Ouest (Boulogne, Issy-les-Moulineaux, Meudon)

Les représentants des douze EPCI concernés se sont également félicités, de leur côté, de l’entame de ce dialogue, qui a aussi pour objet de les aider à bâtir leurs plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), un document à élaborer d’ici décembre 2018. Deux nouvelles réunions sont d’ores et déjà programmées au premier semestre 2017.

Quid du Sigeif ?

Le Sigeif est le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France. C’est le plus grand syndicat d’énergie de France qui assure une mission de service public pour le contrôle de l’acheminement de l’énergie. Le Sigeif rassemble 185 communes adhérant à la compétence gaz et 64 pour l’électricité en Île-de-France. Depuis 2004, il coordonne un groupement de commandes d’achat de gaz et de services associés pour le compte aujourd’hui de 565 membres, majoritairement des entités publiques.

