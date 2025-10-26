Tout va très bien madame la marquise Atrium Electron Solenn signée Heolian

La nouvelle marquise photovoltaïque Atrium Electron Soleen d’Heolian a particulièrement été remarquée lors du salon Artibat, salon du BTP 100% pro organisé à Rennes du 22 au 24 octobre dernier. Une innovation dans l’air du temps qui est une bonne amorce à la pratique de l’autoconsommation !

Chez Heolian, l’innovation n’est pas un slogan mais une dynamique constante. Après avoir marqué le marché en 2023 avec l’ombrière photovoltaïque Atrium Electron, une solution brevetée qui associe protection et production d’énergie, Heolian enrichit aujourd’hui sa gamme avec la marquise Atrium Electron Solenn, conçue pour couvrir le talon énergétique d’un foyer avec une installation compacte et accessible. Une marquise qui a fait son effet lors du salon Artibat de Rennes.

Pour David Cogrel Responsable commercial Grand-Ouest Heolian, « la marquise Atrium Electron Solenn combine protection solaire et production photovoltaïque. Sa valeur ajoutée réside dans sa capacité à générer une production constante, dite talon énergétique, qui correspond aux besoins incompressibles d’un foyer (réfrigérateur, appareils en veille, box internet, etc.). Contrairement aux offres que l’on rencontre souvent, notre solution est complète : elle inclut les supports de fixation, le système de pilotage et de contrôle via l’application du micro-onduleur, une garantie de 25 ans sur la structure, le laquage et les panneaux, et surtout une installation réalisée par nos partenaires professionnels ».

Solenn se veut un produit simple, esthétique et durable, mis en œuvre par des installateurs qualifiés pour garantir une autoconsommation réellement efficace au quotidien. Quelle réponse apporte-t-elle au marché ? Le particulier recherche aujourd’hui des solutions photovoltaïques accessibles, compactes et faciles à intégrer. Solenn répond parfaitement à cette attente : une installation généralement inférieure à 3 kWc, donc simple à mettre en œuvre et adaptée aux espaces réduits. Elle offre aux particuliers une première marche vers l’autoconsommation, sans contrainte de toiture ni gros investissement. Pour les installateurs, c’est une nouvelle offre différenciante, qui associe design et production solaire locale, en phase avec la demande croissante d’énergie décarbonée et de solutions plug & play.

Le marché évolue rapidement sous l’effet des nouvelles réglementations. L’arrêté ministériel en cours va probablement orienter la demande vers les installations de moins de 3 kWc, car elles bénéficient encore d’une TVA réduite à 10 %. À l’inverse, les installations comprises entre 3 et 9 kWc ne pourront profiter du taux super-réduit de 5,5 % que si elles utilisent des panneaux « ultra bas carbone », ce qui limitera fortement leur diffusion à court terme. Dans ce contexte, la marquise Solenn s’impose comme une solution pragmatique !