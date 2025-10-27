GSE IntÃ©gration lance Ground System Evolution, le solaire au sol autrement

GSE IntÃ©gration propose une solution de montage photovoltaÃ¯que au sol, rÃ©versible, sans bÃ©ton, conÃ§ue pour les nouveaux dÃ©fis du solaire. Son nomÂ : Ground System EvolutionÂ !

GSE IntÃ©gration, fabricant franÃ§ais de systÃ¨mes de montage photovoltaÃ¯que, vient de lancer sur le marchÃ© le GSE Ground System Evolution, la nouvelle gÃ©nÃ©ration de sa solution pour installations solaires au sol. Ce lancement va bien au-delÃ dâ€™une simple Ã©volution produit : il marque une Ã©tape stratÃ©gique dÃ©cisive pour repositionner GSE IntÃ©gration comme acteur global des systÃ¨mes de montage photovoltaÃ¯ques, sur toiture comme au sol.

Un systÃ¨me totalement rÃ©versible

DÃ©jÃ bien positionnÃ© sans lâ€™intÃ©gration photovoltaÃ¯que en toiture (BIPV), avec plus de 7 millions de mÂ² de systÃ¨mes installÃ©s, GSE IntÃ©gration Ã©lÃ¨ve dÃ©sormais sa gamme sol au mÃªme niveau dâ€™innovation. Plus de 40 MWc ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© installÃ©s avec la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration du Ground System. Cette V2 “Evolution” ouvre Ã GSE IntÃ©gration de nouveaux marchÃ©s : projets en autoconsommation, parcs au sol, bÃ¢timents agricoles, collectivitÃ©s ou appels dâ€™offres publics. Â« Nous nâ€™avons pas seulement mis Ã jour un produit. Nous avons repensÃ© le montage au sol comme un levier stratÃ©gique pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique. Â» assure le communiquÃ© de GSE Integration. GSE Ground System Evolution a Ã©tÃ© entiÃ¨rement repensÃ© autour de trois piliers : durabilitÃ©, simplicitÃ©, industrialisation. Le systÃ¨me ne nÃ©cessite aucune fondation bÃ©ton, aucun terrassement complexe, et ne laisse aucune empreinte permanente au sol. Il est donc totalement rÃ©versible et conforme aux rÃ©glementations sur la prÃ©servation des sols (comme la ZAN). Il sâ€™adapte aux diffÃ©rents types de terrains plats, tout en rÃ©duisant le coÃ»t, les dÃ©lais et les contraintes rÃ©glementaires.

ConÃ§u pour la rapiditÃ© et la performance

GrÃ¢ce Ã son design repensÃ©, le systÃ¨me est jusquâ€™Ã deux fois plus rapide Ã installer que la version prÃ©cÃ©dente. Les composants sont en acier galvanisÃ© prÃ©-dÃ©coupÃ©, Ã©vitant les dÃ©coupes sur chantier. Aucun outillage spÃ©cifique ni certification installateur ne sont requis, ce qui Ã©largit le rÃ©seau potentiel dâ€™installateurs. Le systÃ¨me est compatible avec les configurations Sud et Est-Ouest. Lâ€™orientation Est-Ouest, en particulier, permet de doubler la densitÃ© de modules par mÂ², dâ€™Ã©taler la production sur la journÃ©e, de rÃ©duire le besoin de stockage, et dâ€™amÃ©liorer la rentabilitÃ© globale, notamment en autoconsommation. Un Configurateur en ligne complet accompagne les installateurs et dÃ©veloppeurs : calepinage automatique, vÃ©rification mÃ©canique, calcul du lestage par caisson, gÃ©nÃ©ration de la liste de matÃ©riel, et export technique. Il simplifie et sÃ©curise la conception tout en rÃ©duisant les dÃ©lais de devis et dâ€™approvisionnement.

Une solution robuste et Ã©prouvÃ©e

FabriquÃ© en Europe, recyclable, conforme aux normes vent-neige-corrosion, et accompagnÃ© dâ€™outils digitaux avancÃ©s, ce systÃ¨me coche toutes les cases pour des projets solaires plus durables, plus rapides Ã dÃ©ployer et plus compÃ©titifs. Il rÃ©pond aux exigences actuelles de transition Ã©nergÃ©tique, de souverainetÃ© industrielle et de neutralitÃ© fonciÃ¨re. Les projets pilotes et les tests rÃ©alisÃ©s sous vents extrÃªmes confirment les performances du systÃ¨me â€” Ã condition dâ€™un lestage adaptÃ© calculÃ© par le Configurateur en ligne. Lâ€™inclinaison est rÃ©glable selon 7 positions (de 5Â° Ã 40Â°), ce qui permet dâ€™ajuster la production selon la latitude, le type de sol ou les contraintes projet. Le systÃ¨me est compatible avec les terrains de catÃ©gories II Ã IV (campagne rase Ã zones urbaines) et accepte tous les modules courants. Le conditionnement a Ã©galement Ã©tÃ© optimisÃ© pour le transport : un camion complet peut contenir 600 caissons, et la commande optimisÃ©e de 200 unitÃ©s garantit une logistique simplifiÃ©e et des coÃ»ts rÃ©duits. GSE Ground System Evolution est dÃ©sormais disponible en France via le rÃ©seau de distribution GSE IntÃ©gration. Documentation technique, Configurateur, supports logistiques et assistance projet sont accessibles aux partenaires agrÃ©Ã©s.

EncadrÃ©

Une solution adaptÃ©e Ã de nouvelles opportunitÃ©s

Avec Ground System Evolution, GSE IntÃ©gration rÃ©pond Ã plusieurs segments de marchÃ© identifiÃ©s comme prioritaires :

Petites centrales sol (< 1 MW) : segment en forte croissance, sans Ã©tudes Ã©cologiques lourdes, idÃ©al pour lâ€™autoconsommation des PME, industriels et collectivitÃ©s.

Projets contraints : terrains en location, sites sensibles (anciennes dÃ©charges, zones archÃ©ologiques) oÃ¹ le sol ne peut Ãªtre modifiÃ©. V2 apporte une rÃ©ponse unique et diffÃ©renciante.

Projets moyens (30â€“50 kW) : un argumentaire fort en alternative Ã la toiture.

MarchÃ© diffus : kits prÃªts Ã poser (3â€“9 kW), adaptÃ©s aux petits installateurs et rÃ©seaux de distribution.

Cette diversitÃ© ouvre la voie Ã un dÃ©veloppement rapide et Ã une prÃ©sence renforcÃ©e sur des segments complÃ©mentaires.