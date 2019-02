Sondage d'Opinion: Quelle place pour les Ã©nergies renouvelables chez les FranÃ§ais ?

La 9ème édition du baromètre annuel OpinionWay pour Qualit’EnR, l’association pour la qualité des énergies renouvelables (EnR), fait le point sur la place des énergies renouvelables chez les Français. A l’heure du grand débat national, dont la transition écologique est un des quatre grands thèmes, les Français réaffirment le choix écrasant des énergies renouvelables pour l’avenir énergétique du pays avec un soutien allant de 70% à 89% selon les différentes filières. Des chiffres largement supérieurs à ceux du gaz naturel (61%), du nucléaire (46%) et des énergies fossiles (20% ou moins). Un plébiscite pour les EnR !

Au total, 97% de Français encouragent le développement d’au moins une filière d’énergie renouvelable tandis que 1 Français sur 5 se dit clairement opposé au nucléaire (21%, +1 point), qui fait encore face à une majorité de détracteurs (52%). L’enthousiasme pour les énergies renouvelables repose sur un niveau de confiance important : 97% des personnes interrogées se fient à au moins une de ces filières et 42% font même confiance à chacune d’entre elles (-3 points). En matière d’équipements résidentiels, ce sont les pompes à chaleur qui arrivent en tête, suivies par les panneaux solaires puis le bois énergie, avec un renforcement général de la confiance forte (« tout à fait confiant ») dans toutes les filières.

L’engagement individuel des Français, de consommateurs à consom’acteurs

L’Etat est le premier acteur cité pour agir en faveur de la transition écologique (31%) suivi par les institutions locales (23%) et les actions individuelles (17%). 95% des sondés y voit ainsi un enjeu relevant de l’action publique. Mais deux tiers d’entre des Français jugent qu’il leur revient aussi d’engager des actions individuelles en la matière (67%) tout comme au secteur privé (66%), devant la sphère associative et militante (57%). Une écrasante majorité de Français (87%) se disent prêts à engager des actions individuelles pour contribuer à la transition écologique. Les bonnes résolutions concernent avant tout le secteur de la consommation (73%), suivie par celui de l’énergie domestique (59%) puis les transports (56%). Les Français préfèrent agir au niveau de leur logement plutôt que leurs déplacements (mobilité douce ou partagée, achat d’un véhicule électrique ou hybride, destination des vacances).

1 Français sur 3 se dit prêt à contribuer à la transition écologique en

passant aux énergies renouvelables pour son chauffage (35%) ou en lançant une rénovation énergétique de son logement (33%). Ces projets sont par ailleurs les plus cités parmi les actions nécessitant un engagement financier important, devant le passage à un véhicule propre électrique ou hybride (30%). Et pour cause, 4 Français sur 5 considèrent que les énergies renouvelables devraient devenir la norme dans les logements, dont un tiers avec certitude (34%).

Par ailleurs, une très large majorité de Français (88%, stable) préféreraient consommer en priorité leur propre électricité plutôt que de la vendre intégralement s’ils avaient des panneaux solaires. Le schéma de la « rente » solaire ne séduit plus que 8% d’entre eux en 2019 (-2 points). Avec l’autoconsommation photovoltaïque, le partage de l’énergie devient un vecteur de lien social et de solidarité : 23% des Français choisiraient de vendre ou échanger localement leur surplus d’électricité (+2 points) et 11% choisiraient même de l’offrir à une association ou à des personnes en situation de précarité énergétique (+1 point).

7% des ménages possèdent des panneaux photovoltaïques

41% des Français déclarent être équipés d’au moins un appareil valorisant les énergies renouvelables pour leur logement (+6 points), un taux d’équipement qui atteint même 61% chez les propriétaires de maisons individuelles. Les premiers mérites attribués à ces systèmes sont de favoriser l’indépendance énergétique (87%, +2 points) et de se sentir bien chez soi (87%, +2 points). La capacité à faire des économies apparait toujours légèrement en retrait face aux autres atouts (78%) mais progresse en 2018 (+4 points).

Pris individuellement, les appareils bois énergie indépendants sont les équipements les plus répandus : inserts de cheminée (15%) et poêles à bois (13%). 11% des Français ont une pompe à chaleur, 7% possèdent des panneaux photovoltaïques et 5% un chauffe-eau solaire. Les systèmes solaires combinés (4%) et les chaudières bois (3%) ferment la marche. La présence de tous ces équipements progresse de 1 à 2 points par rapport à 2018, hormis les poêles à bois (stable) et les chaudières à bois (-1 point). Le chauffage électrique représente environ un tiers (35%) des équipements énergétiques en résidence principale, à égalité avec les chaudières fioul et gaz.

L’opinion sur les professionnels de l’énergie

La confiance des Français envers les installateurs d’équipements énergétiques, en forte progression, atteint son maximum historique (71%, +9 points). Cet indice a grimpé de 19 points depuis la première vague du sondage en 2011 (52%). Chez les propriétaires, plus susceptibles d’engager des travaux pour leur logement, la confiance envers les professionnels de l’énergie atteint même 75%.

La première attente à l’égard des professionnels des énergies renouvelables est la qualité d’installation (65%, +3 points), suivie par la maintenance et le service après-vente de qualité (62%). Les Français n’attendent pas majoritairement de garantie de résultat (47%), pas plus qu’un audit énergétique de leur logement (23%). Enfin, la capacité à assurer un accompagnement administratif de qualité reste une demande minoritaire (20%) mais progresse fortement dans les attentes vis-à-vis des professionnels (+6 points), probablement pour être en mesure de bénéficier des différentes aides à l’équipement.

La démarche qualité et le bouche-à-oreille sont les deux premiers facteurs de confiance pour choisir un professionnel. Disposer d’un label de qualité ou d’une qualification est historiquement le premier critère et se maintient très haut en 2018 (79%, -1 point). Mais cette année, ce gage de confiance est devancé de peu par la recommandation d’un proche qui progresse fortement (81%, +7 points). Les références d’installations (70%) et la proximité géographique (68%, +4 points) s’affirme également comme des critères importants. A l’inverse, la présence sur Internet (42%) et les avis positifs en ligne (44%) sont encore minoritaires comme facteur de confiance pour un projet d’équipement énergétique.

« Les résultats de cette 9e édition de notre baromètre annuel démontrent l’attachement profond de nos concitoyens pour la transition écologique. Les énergies renouvelables sont toujours aussi ancrées dans le cœur des Français, qui sont nombreux à être prêts à s’équiper individuellement pour contribuer à ce changement de paradigme énergétique. Sur le plan pratique, les Français affichent un niveau de confiance historique dans les installateurs. Et à raison, puisque la filière bénéficie d’un dispositif qualité complet : de la formation jusqu’aux contrôles de réalisation, en passant par la qualification RGE de l’entreprise. L’association Qualit’EnR compte plus de 10 000 entreprises engagées pour la qualité d’installation dans les énergies renouvelables, de quoi trouver facilement un professionnel de confiance près de chez soi » indique Richard Loyen, conseiller du Président de Qualit’EnR.

