Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le solaire sans jamais oser le demander avec Otovo

Alors que les enjeux environnementaux et les questions liées au changement climatique interpellent de plus en plus les Français, de nombreuses interrogations autour des meilleurs choix de consommation d’énergie sont au cœur de l’actualité. Dans ce contexte, Otovo, marketplace européenne leader sur l’installation de panneaux solaires et de batteries pour les particuliers, entend faciliter l’utilisation de l’énergie solaire en encourageant les consommateurs à opter pour une transition énergétique en phase avec leurs attentes.

Ainsi, que l’on dispose déjà de connaissances sur l’énergie solaire, ou que l’on ait tout à découvrir en la matière, l’expert du solaire révèle 5 faits sur l’installation et l’usage de panneaux photovoltaïques, susceptibles d’en surprendre plus d’un !

1/ A terme, l’électricité finira par être gratuite pour les détenteurs de panneaux solaires !

Au bout d’environ 10-15 ans, les économies totales réalisées grâce au solaire seront supérieures au montant payé pour le système, ce qui signifie que toute l’électricité produite par le soleil devient gratuite après cette période. L’installation de panneaux solaires sur le toit d’une maison individuelle permet ainsi de réaliser une économie en coût d’électricité allant jusqu’à 50% sur une année.

Par ailleurs, les panneaux solaires ajoutent de la valeur à une maison.

Les améliorations permettant d’économiser de l’énergie comme l’installation de panneaux solaires, optimisent la valeur d’une maison sur le long terme ! Au moment de la revente de la maison, ces améliorations écologiques qui vont permettre aux nouveaux propriétaires de créer leur propre énergie et réduire ainsi le montant de leurs factures d’électricité, sont essentielles et très bien valorisées, surtout pour des acheteurs soucieux du respect de l’environnement.

2/ L’énergie solaire est efficace également la nuit, pas uniquement les jours ensoleillés !

La nuit, les batteries domestiques prennent en effet le relais pour fournir de l’énergie, ce qui permet aux personnes équipées de panneaux photovoltaïques d’économiser des sommes importantes. Les panneaux solaires alimentent les batteries qui stockent ainsi de l’électricité pour une utilisation ultérieure. En revanche, les personnes sans batterie pourront toujours vendre le surplus d’énergie à leur réseau. Ainsi, aucune énergie ne sera perdue.

3/ Les panneaux solaires fonctionnent toute l’année et partout en France !

Les panneaux solaires génèrent le rendement énergétique le plus élevé entre mars et octobre, mais ils fonctionnent également de manière efficace pendant les mois d’hiver. Quelle que soit la saison, la localité en France et le taux d’ensoleillement, l’approvisionnement en énergie se poursuit tout au long de l’année.

4/ Les panneaux solaires sont recyclés à près de 95% !

La durée de vie d’un panneau solaire est environ de 30 à 40 ans. Après cette période, le quota moyen de recyclage pour un tel produit est de 94,7%. La majeure partie de ses composants peuvent alors être transformés pour leur donner une seconde vie, et cette filière est déjà en place ! La majorité des matériaux composant un panneau solaire qui sont le verre, l’aluminium et le cuivre, sont tous facilement recyclables. Toutefois, leurs matériaux semi-conducteurs, comme le silicium, peuvent être récupérés par des spécialistes pour d’autres usages.

5/ Les panneaux solaires nécessitent peu d’entretien

Les panneaux solaires nécessitent un entretien minimal pour garantir leur efficacité à produire de l’énergie solaire pour une maison. Il est tout d’abord recommandé de laisser faire la pluie pour un nettoyage naturel des panneaux photovoltaïque. Dans un second temps, il est possible d’y apporter des soins supplémentaires une à deux fois par an ou deux tout au plus, muni d’un seau d’eau et d’un balai télescopique, de préférence le matin lorsque les panneaux sont froids. Il est également conseillé de procéder à ce type de nettoyage à la mi-saison, soit au printemps ou en automne, afin de privilégier un traitement dans les meilleures conditions.

Jean Rosado, Directeur Général d’Otovo France commente : « Otovo apporte une réelle expertise aux consommateurs qui font le choix de se tourner vers un mode de vie responsable, et leur permet d’accéder à une énergie renouvelable pour leur maison en toute confiance. Grâce à notre savoir-faire reconnu partout en Europe, nous sommes fiers de pouvoir accompagner les Français dans la concrétisation de leur projet de transition énergétique de A à Z, qui nous le savons, aura un réel impact écologique sur le long terme. La transition vers une maison verte n’a jamais été aussi facile. »