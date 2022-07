Ã‰meraude Solaire signe au Mans une installation unique en France

Émeraude Solaire (Miniac-Morvan-35), spécialiste des projets photovoltaïques sur le grand ouest, signe un nouveau projet atypique et démontre ici son savoir-faire technique ! A savoir, des installations photovoltaïques originales pour la piscine municipale du Mans !



Le Centre Aquatique des Atlantides est le bâtiment le plus énergivore du patrimoine de la ville du Mans (72). En 2020, la collectivité a décidé d’équiper ce centre aquatique de générateurs photovoltaïques. Il rejoint une politique volontariste de la collectivité sur les énergies renouvelables sur son territoire.



Des ombrières en forme de vague, des parasols et tripodes géants

En autoconsommation totale, les futures installations allient à la fois esthétisme architectural et efficacité énergétique. Avec ses 561 kWc de puissance installée, elles compteront 1200 panneaux solaires, des modules avec un très faible bilan carbone ! L’impact environnemental est indéniable, il va donc réduire l’émission de carbone du site. La production d’énergie va représenter près d’un quart (22%) de la consommation du centre aquatique. En plus de ses atouts énergétiques, le projet est innovant et ambitieux esthétiquement ! Son implantation est prévue sur plusieurs types de structures au design singulier : des ombrières en forme de vague, une pergola, une toiture terrasse, des parasols et tripodes géants ! Certaines de ces installations permettent d’apporter de l’ombre à des endroits stratégiques du centre aquatique. Œuvre de l’architecte Jean-Christophe Bertrand, il a conçu trois types d’ouvrages pour supporter les panneaux photovoltaïques, selon les lieux concernés. « Faire du mobilier urbain autour de l’énergie solaire, en réduisant la consommation d’énergie du site, voici une idée singulière née de la collectivité. Car c’est de la contrainte technique, face à l’impossibilité d’équiper la toiture du centre aquatique non compatible avec des panneaux solaires, que l’idée d’un projet architectural est venue pour donner corps au projet photovoltaïque » explique Xavier Borel, dirigeant d’Émeraude Solaire.

Un savoir-faire et un challenge technique des équipes Émeraude Solaire

À travers ce projet ambitieux, l’entreprise poursuit sa politique de développement et démontre qu’elle intervient de la plus classique à la plus innovante installation. C’est en effet à ce titre qu’Émeraude Solaire et ses équipes ont remporté le marché public le 22 mai dernier ! « Il s’agit d’un projet singulier, voire unique en France. Je suis fier des équipes qui démontrent ici notre savoir-faire sur des dossiers atypiques et qui exige un grand savoir-faire technique ! » témoigne le dirigeant. « Ce projet nécessite une expertise technique pour les différents raccordements et le bridage pour l’autoconsommation, sur un établissement existant, qui plus est en exploitation » confirme Sébastien Neaud, responsable marchés publics chez Émeraude Solaire. La première réunion de chantier s’est tenue le 15 juin dernier, le projet verra le jour en 2023. Une nouvelle belle vitrine du savoir-faire de l’entreprise malouine !