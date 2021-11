TotalEnergies/Daimler Truck AG : partenariat pour dÃ©velopper un Ã©cosystÃ¨me HydrogÃ¨ne pour le transport en Europe

TotalEnergies et Daimler Truck AG viennent de signer récemment un accord portant sur leur engagement commun en faveur de la décarbonisation du transport routier de marchandises au sein de l’Union Européenne. Détails !

Les partenaires TotalEnergies et Daimler Truck AG vont collaborer au développement d’écosystèmes pour les poids lourds roulant à l’hydrogène. Ils ont pour objectif de démontrer l’attrait et l’efficacité du transport routier alimenté à l’hydrogène propre et pour ambition de jouer un rôle moteur dans le déploiement de l’infrastructure hydrogène pour le transport routier. Cette collaboration couvre entre autres l’approvisionnement en hydrogène et la logistique, la distribution d’hydrogène au sein de stations-service, le développement de camions à hydrogène et la constitution d’une base de clients.

« L’hydrogène aura son rôle à jouer dans la démarche de décarbonation de la mobilité »

TotalEnergies ambitionne notamment d’exploiter directement ou indirectement d’ici à 2030 jusqu’à 150 stations hydrogène en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France. Dans le cadre de cette collaboration, Daimler Truck fournira par ailleurs des camions à pile à combustible à hydrogène à ses clients en France et au Benelux d’ici 2025. Le constructeur accompagnera ses clients pour leur garantir une exploitation simple et disponibilité très compétitive. Alexis Vovk, Président Marketing & Services de TotalEnergies et membre du Comité exécutif, déclare : « L’hydrogène aura son rôle à jouer dans la démarche de décarbonation de la mobilité engagée par TotalEnergies, et tout particulièrement dans le transport routier longue distance en Europe. Notre Compagnie explore activement tous les aspects de la chaîne de valeur de l’Hydrogène pour la mobilité, de la production à l’approvisionnement et la distribution, et noue à cet effet d’importants partenariats. Nous voulons bâtir une compagnie multi-énergies ayant l’ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ensemble avec la société, et la création d’un réseau européen de stations dédiées aux camions à hydrogène constitue l’un des grands défis que nous entendons relever. Nous sommes fiers de nous associer à un acteur engagé comme Daimler pour développer ainsi, grâce à une approche harmonisée, une mobilité neutre en carbone pour les poids-lourds. »

« Un écosystème hydrogène paneuropéen »

Karin Rådström, Directrice générale de Mercedes-Benz Trucks et membre du Directoire de Daimler Truck, a déclaré : « Nous sommes pleinement engagés dans l’accord de Paris sur le climat et souhaitons contribuer activement à la décarbonisation du transport routier de marchandises dans l’Union européenne. Concernant le fret longue distance, nous sommes convaincus que le transport neutre en carbone sera atteint dans le futur au moyen de camions à pile à combustible à hydrogène comme entièrement électriques. À cette fin, nous souhaitons mettre en place un écosystème hydrogène paneuropéen avec des partenaires de poids comme TotalEnergies. Je suis pleinement convaincue que cette collaboration jouera un rôle-clé dans nos activités croissantes en faveur du transport par camions à hydrogène. » Afin de développer ces projets et de faire du transport hydrogène une option viable, les deux entreprises souhaitent étudier conjointement les moyens de réduire le coût total de possession (ou TCO – Total Cost of Ownership) des camions à hydrogène, en ligne avec leur approche commune de collaboration avec les autorités sur le cadre réglementaire au sein de l’Union Européenne. Daimler Truck et TotalEnergies sont tous deux membres du consortium H2Accelerate. Les deux sociétés restent pleinement engagées dans leur travail avec ce consortium, vecteur essentiel du déploiement du transport hydrogène en Europe dans la décennie à venir.