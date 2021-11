Le panneau sandwich COVISO 4.40 de BACACIER fait son entrÃ©e dans l’ETN Ital-Solar !

Renouvelée récemment jusqu’au 20 juin 2024, l’Enquête de Technique Nouvelle n°A27T210M relative au système de fixation Ital-Solar voit entrer le panneau sandwich COVISO 4.40 de BACACIER dans sa liste des éléments supports spécifiquement référencés pour ce procédé. L’ETN n°A27T210M répertorie les modules des fabricants AEG, ALEO SOLAR, AUO, BEN Q, BISOL, CANADIAN SOLAR, CS WISMAR, CSUN, DMEGC, DUALSUN, ET SOLAR, FIRST SOLAR, GCL, HANWHA Q.CELLS, HYUNDAI, JINKO SOLAR, JNE, LG ELECTRONICS, LONGI SOLAR, PANASONIC, PHOTOWATT, REC SOLAR, RECOM SILLIA, RENESOLA, RISEN, SOLARWATT, SUNPOWER, SYSTOVI, TALESUN, TRINA SOLAR, UPSOLAR, VMH ENERGIES, VOLTEC SOLAR et YINGLI SOLAR