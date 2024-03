TotalEnergies numÃ©ro 1 du dernier appel dâ€™offres national de panneaux solaires sur toitures

TotalEnergies renforce sa position de leader du marché du solaire sur toitures en France en se plaçant en tête du dernier appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie avec plus de 80 MWc, soit 22 % des volumes attribués.

Ce nouveau succès consolide la position de TotalEnergies parmi les plus importants développeurs en France de solaire sur toitures de puissance supérieure à 500 kWc (centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, hangars, et ombrières). Grâce à la solarisation des sites de ses clients B2B, TotalEnergies accompagne la transition énergétique d’entreprises de secteurs d’activité variés. TotalEnergies vend ainsi à ses clients de l’électricité renouvelable produite sur leurs sites, leur permettant de réduire considérablement leur facture d’électricité tout en limitant leur empreinte carbone. « Nous sommes fiers de cette performance qui illustre notre expertise dans le domaine des toitures photovoltaïques, un marché en forte croissance », a déclaré Marin de Montbel, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France. « Avec ces nouveaux projets, nous confirmons notre statut de partenaire privilégié des entreprises engagées dans la transition énergétique et la décarbonation de leurs activités en France. »