COMSOL organise le 18 avril une journÃ©e consacrÃ©e Ã  la simulation multiphysique et aux Ã©nergies renouvelables !

COMSOL, éditeur du logiciel de simulation COMSOL Multiphysics®, organise le 18 avril une journée dédiée aux énergies renouvelables. Un nouvel outil pour gagner en temps et en efficacité !

La demande énergétique mondiale, l’amplification du réchauffement climatique ou encore l’épuisement des ressources naturelles pousse l’industrie à développer de nouvelles solutions pour continuer de répondre aux sollicitations du marché tout en limitant ses émissions de GES. Dans ce contexte, le déploiement de technologies innovantes et la transition vers des sources d’énergie renouvelables sont devenues indispensables pour parvenir à un mode de production plus durable.

Un environnement de simulation unifié

Pour atteindre cet objectif, l’industrie peut compter sur des outils incontournables de R&D : la modélisation et la simulation multiphysique. En effet, les organisations qui travaillent sur les composants utilisés pour l’énergie solaire, l’énergie éolienne, le stockage de l’énergie et les réseaux électriques s’appuient de plus en plus sur la modélisation et la simulation pour l’analyse et l’optimisation des systèmes tels que les moteurs électriques, les générateurs, les batteries, les piles à combustible, les électrolyseurs et les câbles.

Le logiciel COMSOL Multiphysics® se prête particulièrement bien à la R&D dans le domaine des énergies renouvelables, car il offre un environnement de simulation unifié permettant d’intégrer facilement les aspects thermiques, électriques, mécaniques et fluidiques dans un seul et même modèle. En outre, le logiciel permet de créer des applications de simulation autonomes et d’organiser les projets de simulation de manière centralisée, ce qui favorise la collaboration et accélère l’innovation.

Découvrir comment la simulation multiphysique peut rendre la conception et la R&D plus efficaces

Le COMSOL Day « Renewable Energy » est l’occasion de découvrir comment la simulation multiphysique peut rendre la conception et la R&D plus efficaces dans le domaine des énergies renouvelables. Cet événement comprendra des présentations utilisateurs ainsi que des sessions COMSOL interactives sur des sujets tels que les moteurs et générateurs électriques, les applications de simulation et les jumeaux numériques, la gestion thermique des machines électriques, les piles à hydrogène et les électrolyseurs, la conception de câbles et l’électronique de puissance ou encore le dimensionnement des batteries pour le stockage de l’énergie et le secteur automobile.

www.comsol.fr/comsol-days