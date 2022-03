TotalEnergies : le solaire en Ã©tendard de la transition Ã©nergÃ©tique de la Nouvelle-CalÃ©donie

TotalEnergies vient d’inaugurer, au côté de la CCI-NC et de l’ensemble des parties prenantes du territoire, un nouveau projet solaire sur l’aéroport de Tontouta. Avec une puissance de 3 MWc (Mégawatt-crête), ce projet composé d’une centrale sur ombrières de parking et d’une centrale au sol, sera la plus grande centrale photovoltaïque sur ombrières du territoire et permettra d’économiser plus de 5 000 tonnes de CO2 par an. Grâce à ses deux installations, TotalEnergies permet d’alimenter en électricité verte l’équivalent de la consommation de plus de 3 000 habitants tous les ans.

Avec 8 000 m² d’ombrières de parking recouvrant 517 places de stationnement, Hélio Tontouta est un projet unique sur le territoire calédonien et dans la région puisqu’il s’agit de la première centrale construite avec des panneaux solaires intégrant un verre antiéblouissement Albarino, pour répondre aux normes aéroportuaires mais également avec des panneaux photovoltaïques bifaciaux capables de capter le rayonnement solaire réfléchi par le sol. Les ombrières installées sur le parking, permettront d’améliorer l’expérience des utilisateurs en protégeant les véhicules des intempéries et en apportant un meilleur confort thermique en saison chaude. Les utilisateurs de l’aéroport international pourront aussi profiter de deux bornes de recharge pour véhicules électriques. Un financement participatif vient d’être lancé et il permettra aux habitants du territoire de contribuer au développement des énergies renouvelables grâce à la collecte de 200 000€.

Accompagner la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie

« Après nos dernières annonces de décembre dernier, je suis très heureux de pouvoir être présent, aujourd’hui, pour l’inauguration de ces centrales solaires sur l’aéroport de Tontouta. Ces projets illustrent parfaitement et concrètement notre volonté d’accompagner la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie en nous appuyant sur notre présence historique dans cette région et notre expertise dans les projets de production d’électricité renouvelable. » a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France. En effet, ce projet solaire porté par TotalEnergies, vitrine du savoir-faire du groupe sur le territoire Calédonien, se veut également être le symbole des ambitions portées par la Nouvelle-Calédonie qui souhaite atteindre une production de source renouvelable représentant 100 % de sa consommation électrique d’ici 2030.