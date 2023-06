TotalEnergies finalise le financement de sa premiÃ¨re centrale solaire en Arabie saoudite

Le consortium composé du français TotalEnergies, du japonais Toyota Tsusho et du saoudien Altaaqa Renewable Energy (Zahid Group) a finalisé le financement du développement d’une centrale solaire photovoltaïque de 119 MWc à Wadi Ad-Dawasir. Suite à la décision d’investissement finale prise plus tôt, la clôture financière avec les prêteurs locaux APICORP et Riyadh Bank est une autre étape importante pour le projet.

Avec ce projet, remporté par TotalEnergies lors du troisième tour du programme national des énergies renouvelables du Royaume d’Arabie Saoudite lancé et supervisé par le ministère de l’Énergie, le consortium a signé un accord d’achat d’électricité (PPA) avec la Saudi Power Procurement Company. Le consortium sera chargé de financer, détenir et exploiter la centrale photovoltaïque, qui sera construite par la société chinoise SEPCO d’ici début 2025 dans la ville de Wadi-Al-Dawasir, à quelque 500 km au sud-ouest de Riyad.

Après la grande centrale solaire photovoltaïque en Irak remportée plus tôt cette année, et avec de grandes centrales solaires indépendantes déjà opérationnelles au Qatar et aux Émirats arabes unis, ce premier succès en Arabie saoudite pour TotalEnergies consolide sa position d’acteur régional de premier plan dans les énergies renouvelables.

« TotalEnergies est présent en Arabie Saoudite depuis 1974, principalement dans les industries du raffinage, de la pétrochimie ainsi que dans les segments du marketing et de la distribution. L’Arabie Saoudite est un partenaire proche de Totalenergies et ce projet est un autre exemple de notre stratégie multi-énergies réussie, où notre longue présence en Arabie Saoudite nous permet de participer activement à la transition énergétique du pays vers les énergies renouvelables conformément à sa vision 2030, tout développant également des champions locaux », a déclaré Ahmed Tarzi, président de TotalEnergies Arabie saoudite.