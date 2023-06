Corsica Sole inaugure la Centrale solaire de Saint-Quentin-Du-Dropt (47) le 29 juin prochain

Deux ans après le succès de la collecte de financement participatif destinée aux habitants du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Gers, la centrale solaire de Saint-Quentin-du-Dropt (47) sera inaugurée le 29 juin prochain. Cette centrale photovoltaïque est constituée de deux parcs pour une puissance totale de 6,5 MWc. Produisant environ 8 000 MWh par an, la centrale solaire de Saint-Quentin-du-Dropt permettra d’économiser 7 800 tonnes de CO 2 chaque année.

Ce projet agrivoltaïque a été développé, construit, et est maintenant exploité par Corsica Sole, qui envisage ainsi de produire de l’énergie verte pour l’équivalent de 2 580 foyers (consommation annuelle hors chauffage et ECS). Le site est mis à la disposition d’un agriculteur local et de son troupeau de moutons. Le cheptel permet par ailleurs de garantir un entretien naturel de la végétation. Dans un contexte de transition énergétique, la centrale de Saint-Quentin-du-Dropt est le symbole d’un engagement citoyen responsable visant à préserver une indépendance en électricité tout en garantissant une énergie verte. Les citoyens auront aussi un pouvoir de gouvernance proportionnel à leur participation financière.