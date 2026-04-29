TotalEnergies finalise l’acquisition de 50â€¯% d’un portefeuille d’actifs de production d’Ã©lectricitÃ© flexible en Europe

TotalEnergies vient de finaliser l’acquisition de 50â€¯% de la plateforme de production d’Ã©lectricitÃ© flexible d’EPH en Europe de l’Ouest. ApprouvÃ©e par l’ensemble des autoritÃ©s compÃ©tentes et par les conseils d’administration de TotalEnergies et d’EPH, cette opÃ©ration conduit Ã la crÃ©ation de TTEP, le 2Ã¨me acteur europÃ©en de production d’Ã©lectricitÃ© flexible, dont le siÃ¨ge est basÃ© Ã Amsterdam.

La sociÃ©tÃ© TTEP dÃ©tient et opÃ¨re Ã travers ses filiales des centrales Ã©lectriques flexibles au gaz naturel, Ã biomasse et systÃ¨mes de stockage par batteries (BESS), rÃ©partis en Italie, au Royaumeâ€‘Uni, en Irlande, aux Paysâ€‘Bas et en France, pour une capacitÃ© totale de 14â€¯GW installÃ©s ou en cours de construction. Sa production d’Ã©lectricitÃ© a atteint prÃ¨s de 30â€¯TWh en 2025.

TotalEnergies et EPH ont conclu des contrats de tolling avec TTEP, permettant Ã chaque partenaire de commercialiser leur quoteâ€‘part de production Ã©lectrique. Par ailleurs, TTEP dispose d’un portefeuille de projets de 5â€¯GW et sera le vÃ©hicule d’investissement privilÃ©giÃ© des deux actionnaires pour le dÃ©veloppement de leurs activitÃ©s de production d’Ã©lectricitÃ© flexible et de solutions de stockage par batteries Ã grande Ã©chelle dans les 5 pays concernÃ©s.

La transaction est effective en date du 29 avril 2026. En application des pouvoirs qui lui ont Ã©tÃ© dÃ©lÃ©guÃ©s par l’AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des actionnaires du 24 mai 2024, le Conseil d’administration de TotalEnergies SE a approuvÃ© l’Ã©mission d’environ 95,4â€¯millions d’actions au profit d’EPH, reprÃ©sentant environ 4,2â€¯% du capital de TotalEnergies, faisant ainsi d’EPH l’un des principaux actionnaires de la Compagnie.