ROSI annonce un financement global de plus de 20 millions dâ€™euros pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement en France et en Europe

ROSI confirme sa position d’acteur europÃ©en de premier plan sur le marchÃ© du recyclage de panneaux solaires Ã forte valeur ajoutÃ©e avec lâ€™annonce dâ€™un financement global de plus de 20 millions dâ€™euros. Cette enveloppe combine une levÃ©e de fonds de sÃ©rie B et lâ€™obtention de subventions franÃ§aises et europÃ©ennes destinÃ©es Ã soutenir le dÃ©ploiement de ses projets industriels, notamment lâ€™avancement de son site en Espagne, premiÃ¨re ligne entiÃ¨rement standardisÃ©e de la technologie de recyclage ROSI dâ€™une capacitÃ© de 10Â 000 tonnes par an.

ROSI annonce plus de 20 millions dâ€™euros de financement global qui vont Ãªtre employÃ©s pour accÃ©lÃ©rer sa prochaine phase de croissance.

Un financement de plus de 20 millions dâ€™Euros et lâ€™arrivÃ©e de nouveaux investisseurs

De nouveaux investisseurs internationaux ainsi que des actionnaires historiques ont pris part Ã la levÃ©e de fonds de sÃ©rie B menÃ©e avec notamment InnoEnergy, CMA CGM, lâ€™EIC et le family office espagnol G3T. Â« ROSI est lâ€™un des actifs photovoltaÃ¯ques les plus emblÃ©matiques de notre portefeuille : une technologie diffÃ©renciante, une ambition industrielle claire et une capacitÃ© dÃ©montrÃ©e Ã se dÃ©velopper en Europe. InnoEnergy est fier de renouveler sa confiance et son engagement aux cÃ´tÃ©s de ROSI pour accompagner cette trajectoire de croissance et contribuer Ã bÃ¢tir une chaÃ®ne de valeur solaire durable et souveraine en Europe Â» commente Gianmarco Panone, Investment Manager chez InnoEnergy. Finadvice, la sociÃ©tÃ© de conseil en finance d’entreprise spÃ©cialisÃ©e dans les DeepTech et basÃ©e Ã Zurich, est intervenue comme conseiller financier stratÃ©gique et a Ã©galement participÃ© en tant qu’investisseur, aux cÃ´tÃ©s de family offices suisses et polonais. A travers son projet INSPIRE-PV, soutenu par la CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) dans le cadre du Fonds europÃ©en pour lâ€™innovation, ROSI dÃ©ploie Ã grande Ã©chelle ses installations de recyclage des modules photovoltaÃ¯que Ã haute valeur ajoutÃ©e. Â« ROSI illustre le type de plateforme industrielle dâ€™Ã©conomie circulaire dont lâ€™Europe a besoin : une technologie diffÃ©renciante, une trajectoire claire vers lâ€™Ã©chelle industrielle, une contribution forte Ã la rÃ©silience stratÃ©gique en matiÃ¨res premiÃ¨res, ainsi quâ€™un potentiel concret de rÃ©duction de lâ€™empreinte CO2 de la chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que. Chez CMA CGM, nous sommes heureux de continuer Ã soutenir ROSI dans cette nouvelle phase de dÃ©veloppement et de voir lâ€™entreprise renforcer son empreinte industrielle en Europe. Â» commente Romain Girard, investment manager chez CMA CGM.

Nouveau site dâ€™une capacitÃ© de 10 000 tonnes par an en Espagne

Forte de l’expÃ©rience acquise avec ROSI Alpes, premier site industriel de la startup, ROSI accÃ©lÃ¨re son expansion avec le dÃ©ploiement dâ€™une nouvelle installation Ã Teruel, en Espagne. Cette nouvelle usine marquera une Ã©tape majeure dans lâ€™industrialisation du recyclage photovoltaÃ¯que, avec une ligne intÃ©grÃ©e et hautement automatisÃ©e conÃ§ue pour un dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle. DotÃ©e d’une capacitÃ© de traitement de 10 000 tonnes par an, elle aura pour objectif de fournir des matiÃ¨res premiÃ¨res recyclÃ©es (argent, silicium, cuivre, aluminium et verre) de haute puretÃ©. Les Ã©tudes prÃ©liminaires Ã©tant achevÃ©es, le site entrera en phase de construction dÃ¨s finalisation du cahier des charges techniques et obtention des autorisations nÃ©cessaires. Ce projet contribue Ã la mise en place dâ€™un modÃ¨le dâ€™Ã©conomie circulaire rÃ©plicable, Ã©conomiquement viable et dÃ©ployable Ã l’Ã©chelle de l’UE pour la gestion des dÃ©chets photovoltaÃ¯ques. Il permet ainsi de rÃ©duire la dÃ©pendance de lâ€™Europe aux importations de matiÃ¨res premiÃ¨res critiques, tout en favorisant lâ€™Ã©mergence dâ€™un Ã©cosystÃ¨me rÃ©unissant recycleurs, fabricants et parties prenantes. A terme, cette dynamique renforcera la chaÃ®ne d’approvisionnement europÃ©enne du secteur photovoltaÃ¯que.

Â«Â Transformer les panneaux solaires en fin de vie en une source fiable de matiÃ¨res premiÃ¨res de haute puretÃ©Â Â»

ROSI Alpes a Ã©tÃ© choisie par lâ€™Ã©co-organisme Soren pour recycler les panneaux solaires collectÃ©s en France au cours des prochaines annÃ©es. Â« Ce financement marque une Ã©tape importante pour ROSI Â», a dÃ©clarÃ© Dr. Yun Luo, prÃ©sidente et cofondatrice de ROSI. Â« Il nous donne les moyens dâ€™accÃ©lÃ©rer notre dÃ©ploiement industriel, de renforcer notre exÃ©cution opÃ©rationnelle et de prÃ©parer une nouvelle Ã©tape de croissance en Europe. Notre ambition est de faire Ã©merger une plateforme industrielle Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne pour la gestion circulaire et la production de matiÃ¨res premiÃ¨res stratÃ©giques, en transformant les panneaux solaires en fin de vie en une source fiable de matiÃ¨res premiÃ¨res de haute puretÃ© pour les industries europÃ©ennes de demain. Â» Dâ€™ici 2050, des dizaines de millions de tonnes de panneaux photovoltaÃ¯ques devraient arriver en fin de vie. Le procÃ©dÃ© de ROSI relÃ¨ve ce dÃ©fi en rÃ©cupÃ©rant des matÃ©riaux prÃ©cieux de haute puretÃ©, offrant ainsi une alternative circulaire et crÃ©atrice de valeur aux filiÃ¨res de recyclage conventionnelles Ã faible valeur ajoutÃ©e. Et Pier Paolo Raimondi, Managing Director chez Finadvice de conclure. Â« Il est rare de trouver rÃ©unis Ã la fois un marchÃ© immense, une Ã©quipe de direction expÃ©rimentÃ©e capable dâ€™allier excellence technique et dÃ©ploiement opÃ©rationnel Ã lâ€™Ã©chelle, des unit economics supÃ©rieures, ainsi quâ€™un accÃ¨s important Ã des financements non dilutifs. Il nâ€™est donc pas surprenant que la sÃ©rie B de ROSI ait reprÃ©sentÃ© une opportunitÃ© dâ€™investissement convaincante pour des investisseurs blue-chip et des financiers Ã forte sensibilitÃ© industrielle issus de plusieurs pays europÃ©ens. Â»

EncadrÃ©

Un nouveau directeur pour le site de ROSI Alpes

Lâ€™Ã©quipe de direction technique et industrielle de Rosi est renforcÃ©e par lâ€™arrivÃ©e de Thierry Galvez pour piloter ROSI Alpes. Il a pris ses fonctions le 1er avril 2026. Avec une expÃ©rience de 30 annÃ©es dans l’industrie photovoltaÃ¯que, essentiellement chez Photowatt, Thierry Galvez renforce encore la capacitÃ© d’exÃ©cution de ROSI Ã un moment clÃ©. Son travail sera axÃ© sur la performance industrielle, la rigueur opÃ©rationnelle et la mise en place des conditions nÃ©cessaires aux futures expansions.