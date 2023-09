TotalEnergies fait lâ€™acquisition dâ€™Ombrea, spÃ©cialiste de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en France

Fondée en 2016 et fort d’une dizaine de sites déjà construits et d’une cinquantaine de variétés culturales étudiées, Ombrea a créé une expertise unique et des solutions innovantes pour optimiser les synergies entre production agricole et production d’électricité verte. En intégrant les équipes d’Ombrea et cette expertise au sein de ses activités renouvelables, TotalEnergies entend accélérer son développement dans le domaine de l’agrivoltaïsme en France mais aussi à l’international.

TotalEnergies proposera au monde agricole, sous la marque Ombrea, des solutions pour allier production solaire et production agricole et notamment des solutions pour une protection contre les aléas météorologiques, le maintien voire l’amélioration des rendements, et une adaptation aux changements climatiques. « Nous sommes fiers d’accueillir Ombrea, fleuron français de l’agrivoltaïsme, au sein de la Compagnie. Cette opération permet de conjuguer nos expertises et savoir-faire pour accélérer le déploiement de solutions permettant au monde agricole d’accroitre ses revenus en produisant de l’énergie tout en pérennisant ses activités et en réduisant son empreinte carbone », a déclaré Vincent Stoquart,Directeur Renouvelables de TotalEnergies. Cette acquisition permettra également à TotalEnergies d’accélérer le développement de son portefeuille de 1,5 GW de projets agrivoltaïques, répondant aux critères de la loi pour l’accélération des énergies renouvelables de mars 2023.

« Porter à grande échelle la vision ambitieuse de la Compagnie pour les territoires »

TotalEnergies accueillera la quarantaine de salariés experts d’Ombrea, ainsi que Christian Davico et Julie Davico-Pahin, ses fondateurs, qui seront rejoints par les collaborateurs de TotalEnergies spécialisés dans l’agrivoltaïsme sur le site d’Ombrea à Aix-en-Provence où sera établi le pôle dédié à l’agrivoltaïsme de la Compagnie. « Nous nous réjouissons d’intégrer TotalEnergies, au sein de laquelle Ombrea participera à porter à grande échelle la vision ambitieuse de la Compagnie pour les territoires. Nous sommes fiers et impatients de voir s’accélérer le déploiement de nos solutions intelligentes au service d’une agriculture performante et tournée vers l’avenir » précisent les fondateurs d’Ombrea, Christian Davico et Julie Davico-Pahin.