TotalEnergies et Terreal signent un contrat pour le dÃ©veloppement de 8 centrales solaires

TotalEnergies et Terreal, acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite, ont signé un accord pour le développement de centrales solaires photovoltaïques sur des terrains appartenant à Terreal soit un projet de reconversion de 96 hectares de terrains en centrales photovoltaïques.

Après avoir remporté un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par Terreal en juin 2020, TotalEnergies développera 8 centrales photovoltaïques au sol, pour une puissance installée de plus de 70 MWc dans l’Aude, la Charente, le Calvados et en Dordogne. Les terrains de Terreal sur lesquels seront développés les centrales solaires présentent des caractéristiques géophysiques distinctes.

Le début d’un partenariat durable

Avec des mises en service prévues en 2024, ces projets feront l’objet d’une valorisation soit au travers de Corporate PPA, soit dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. TotalEnergies a su démontrer sa capacité à s’adapter aux exigences des structures industrielles telles que Terreal tant en termes de RSE, que de sécurité. Pour TotalEnergies et Terreal, la sécurité de tous est une valeur fondamentale. Cette expertise de développement, de construction et d’exploitation des projets sur des zones diversifiées, grâce à une large couverture territoriale, a permis à TotalEnergies de pouvoir répondre, de manière pertinente, aux spécifications fixées par le cahier des charges. « Cet accord, qui s’inscrit dans la continuité de ceux signés précédemment, démontre notre capacité à proposer des solutions répondant parfaitement aux exigences de nos partenaires et s’intégrant sur tout type de foncier. Nous partageons avec Terreal un grand nombre de valeurs notamment sur la sécurité et l’environnement. Nous sommes très heureux de participer à sa transformation et espérons que ces huit centrales seront le début d’un partenariat durable. » a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France.

L’énergie propre, une place centrale dans nos ambitions

Patrick Leblans, Directeur Energie de Terreal, déclare : «Ces projets solaires viendront compléter nos installations existantes au sol ou sur toitures d’usines, qui représentent 16 % de la consommation de Terreal déjà en service, et permettront de mettre à la disposition du réseau 70 millions de kWh d’électricité par an. La réduction significative de notre empreinte carbone est une priorité stratégique pour Terreal. Cela se traduit notamment par la mise à disposition de nos terrains pour la production d’énergie renouvelable ; l’objectif est de compenser à 100% notre consommation annuelle d’électricité d’ici 2030. Pour mener à bien ces huit projets, nous faisons confiance au savoir-faire et à l’expérience de TotalEnergies ; nous avons été convaincus par la connaissance du terrain et du tissu local de ses équipes ainsi que par la solidité de cette Compagnie.»

D’autres terrains et sites industriels sont en cours d’identification. Terreal est notamment en consultation pour l’équipement de 4 usines supplémentaires en panneaux photovoltaïques pour une surface totale de 35 000 m². « Terreal s’investit depuis une dizaine d’années dans le développement de l’énergie solaire en France. L’énergie propre pour nous et pour nos clients occupe une place centrale dans nos ambitions, ce qui s’illustre aussi par notre forte progression sur le marché photovoltaïque résidentiel. Outre ces projets, nous travaillons continuellement à améliorer la performance énergétique de nos sites, notamment par l’optimisation et la modernisation des équipements existants », conclut Jean-Baptiste Fayet, Directeur Général de Terreal France.