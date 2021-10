THE SMARTER E EUROPE RESTART 2021 â€“ redÃ©marrage en trombe pour la plateforme dâ€™innovation

Le nouveau monde de l’énergie est en pleine reprise en Europe. Ses acteurs se sont retrouvés à Munich. Pleins d’ambition !

Après trois journées réussies, The smarter E Europe Restart 2021 dresse un bilan positif. Dans son format de redémarrage restreint en raison de la pandémie de coronavirus, la plateforme d’innovation du nouveau monde de l’énergie a été un franc succès. Avec au total plus de 450 exposants, 45 000 mètres carrés de surface d’exposition et près de 26 000 visiteurs de 93 pays, cette manifestation a repris pour la première fois depuis plus de deux ans. Le mot d’ordre des exposants, visiteurs, organisateurs et partenaires : « Nous sommes réellement ravis de vous retrouver en présentiel ! » Toute la filière se réjouit de la prochaine édition du 11 au 13 mai 2022. Les principales problématiques du futur des filières de l’énergie et de la mobilité sont au cœur de la plateforme d’innovation : énergies renouvelables, décentralisation, numérisation, couplage sectoriel et systèmes énergétiques intelligents et connectés. Des technologies innovantes, des nouveaux modèles commerciaux et des projets d’avenir ont été également présentés lors des conférences et forums organisés pendant le salon. Du 6 au 8 octobre, quatre salons professionnels consacrés à l’énergie ont eu lieu dans le cadre de cette plateforme d’innovation : Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe, accompagnés de deux conférences (Intersolar Europe Conference et ees Europe Conference) et de trois forums. Intersolar a ainsi fêté ses 30 ans. Tous les salons sont animés d’une même vision commune : garantir un approvisionnement énergétique intelligent, durable et connecté. The smarter E Europe met à l’honneur le nouveau monde de l’énergie.

La filière a le vent en poupe : le pilier du nouveau monde de l’énergie est en plein essor

Le marché européen du solaire est en pleine expansion. Selon les indications de l’association professionnelle SolarPower Europe, l’Europe a installé 18,2 GW de puissance photovoltaïque en 2020, soit une progression de 11 pour cent par rapport à l’année précédente. Et les prévisions tablent sur la poursuite de cette croissance. Y compris en termes d’emplois : l’équipementier suisse Meyer-Burger, exposant sur Intersolar Europe Restart 2021, redynamise la « Solar Valley » allemande en Saxe-Anhalt en construisant deux usines de fabrication de cellules et de modules solaires et en recrutant pour le nouveau monde de l’énergie. Toutefois, la réussite de la transition énergétique passe nécessairement par l’amplification du développement des énergies renouvelables. Pour Carsten Körnig, directeur général de l’Association fédérale allemande de l’industrie solaire BSW (Bundesverband Solarwirtschaft e. V.), il faut désormais passer la vitesse supérieure sur le plan du solaire et du stockage afin de remplacer rapidement les centrales fonctionnant aux énergies fossiles et éviter tout risque de pénurie d’électricité à court terme. Outre l’accélération du développement du photovoltaïque grâce aux installations solaires en toiture et aux centrales au sol, le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) et l’agrivoltaïsme (centrales solaires implantées sur des terres agricoles), ainsi que le photovoltaïque flottant peuvent apporter leur contribution. BayWa r.e., Solar Projects GmbH et Rem Tec Srl ont ainsi présenté des produits et des systèmes photovoltaïques flottants et d’agrivoltaïsme innovants. Les systèmes photovoltaïques associés aux systèmes de stockage d’électricité joueront un rôle de plus en plus important dans la gestion des réseaux et de leurs congestions, et deviendront le pilier des infrastructures énergétiques. Tels ont été les enseignements d’un autre temps fort : les sessions communes des conférences ees Europe Conference et Intersolar Europe Conference sur le mariage du photovoltaïque et du stockage.

Systèmes de stockage et hydrogène vert : clés de la transition énergétique

Le développement du solaire et de l’éolien constitue la première étape sur le chemin de la décarbonation du secteur de l’énergie. Mais, les systèmes performants de stockage d’électricité s’avèrent également décisifs, et le marché du stockage est en plein essor, tout comme celui de la fabrication de batteries pour les accumulateurs domestiques et de taille industrielle : Des investissements et des aides publiques qui se chiffrent en milliards, une croissance fulgurante des chiffres d’affaires et une multitude de nouveaux acteurs caractérisent ce marché. Sur place, des exposants comme Huawei Technologies Co. Ltd., Sungrow Power Supply Co. Ltd. et Fenecon GmbH ont en outre donné des éléments de repère sur les marchés dynamiques des dispositifs de stockage à batteries. Les présentations et interventions dans le cadre de l’ees Europe Conference ont porté sur cette thématique ; de même, les lauréats du prix ees AWARD Commeo GmbH, Enphase Energy NL et SAX Power GmbH sont des acteurs de ce marché. « Il est passionnant de voir combien de personnes réfléchissent actuellement à la sécurité du réseau, au stockage d’énergie et aux énergies renouvelables. Ce sont surtout les systèmes de stockage pour les professionnels qui sont très demandés, car ils voient leur rentabilité lorsque ces dispositifs écrêtent les pointes de charge et ainsi décongestionnent le réseau et permettent de réaliser des économies. Nous sommes ravis de l’écho rencontré par nos solutions de stockage d’électricité auprès des professionnels du monde entier », s’enthousiasme Franz-Josef Feilmeier, directeur de Fenecon GmbH.

Un autre élément clé de la transition énergétique prend actuellement de plus en plus d’ampleur. L’hydrogène vert devient un levier important pour intégrer plus étroitement les secteurs de l’électricité, de la chaleur et des transports grâce aux énergies renouvelables. « Toute la filière du stockage d’énergie est promise à un bel avenir : l’hydrogène vert soutient les tendances et les objectifs de décarbonation de manière optimale. Maillon essentiel, l’hydrogène est incontournable pour l’usage des énergies renouvelables dans tous les secteurs ; en outre, il allie utilité écologique et création de valeur régionale », indique Ove Petersen, cofondateur et CEO du groupe GP Joule. Le manifeste de l’hydrogène vert présenté dans le cadre de The smarter E Europe Restart 2021 à la Messe München apporte un important levier de promotion de ce vecteur énergétique. Les initiateurs que sont Hydrogen Europe, l’association allemande de l’hydrogène et des piles à combustible (DWV), l’European Electrolyzer & Fuel Cell Forum (EFCF) et The smarter E Europe veulent ainsi envoyer un signal clair pour la décarbonation et une économie circulaire durable. « Nous sommes sur le point de basculer dans un marché de l’hydrogène. L’hydrogène vert ne recèle pas seulement des opportunités considérables pour l’industrie européenne, mais il constitue le cœur de la transition énergétique de par sa fonction d’intégrateur de systèmes global. Pour atteindre les objectifs climatiques, il faut désormais que les pouvoirs publics ouvrent la voie réglementaire à ce vecteur énergétique. C’est uniquement ainsi que tout ce que le salon a montré de manière si impressionnante en termes d’inspiration et de créativité trouve prochainement sa voie dans un approvisionnement énergétique renouvelable, économique et à la sécurité garantie », déclare Werner Diwald, président de l’Association allemande de l’hydrogène et des piles à combustible DWV.

Électromobilité : élément-clé entre le nouveau monde de l’énergie et le nouveau monde de la mobilité

Le rôle de l’électromobilité dans le nouveau monde de l’énergie, l’infrastructure de recharge comme interface entre la mobilité et le réseau électrique ainsi que les perspectives du concept du vehicle to grid pour révolutionner le nouveau monde de la mobilité : tels ont été les temps forts du salon Power2Drive Europe Restart 2021. Les acteurs de la transition énergétique dans le secteur des transports se sont retrouvés sur ce salon professionnel et le forum qui se tenait en marge. Fabricants, sous-traitants, revendeurs et start-ups sont venus présenter leurs innovations et leurs modèles commerciaux. L’intégration de Power2Drive Europe dans la plateforme d’innovation du nouveau monde de l’énergie montre précisément que les véhicules électriques et l’infrastructure de recharge doivent être considérés comme faisant partie de l’ensemble du système énergétique pour que le secteur de la mobilité et du transport réalise tout son potentiel. Les batteries automobiles performantes ne sont pas seulement un moyen de stocker de l’énergie pour les véhicules, elles servent aussi de modules sur le réseau énergétique. Grâce aux véhicules électriques, la transition énergétique dispose de capacités de stockage décentralisées. C’est possible avec les solutions vehicle to grid (V2G), vehicle to home et vehicle to work. « L’infrastructure de recharge est un élément crucial pour le succès de la mobilité électrique. C’est pourquoi nous lui consacrons une place sur le salon à côté de thèmes comme le stockage, le photovoltaïque et les énergies renouvelables. Sur cette manifestation, l’ensemble des filières de l’énergie et de la mobilité est représenté ; pour nous, c’est extrêmement passionnant », précise Karl Kolmsee, directeur Gestion du portefeuille de produits chez Webasto Customized Solutions.

The smarter E Europe Restart 2021 est un jalon important de la reprise des salons en présentiel et un signal majeur pour la filière qui s’en félicite expressément. The smarter E Europe 2022 avec ses quatre salons (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) aura lieu du 11 au 13 mai 2022 à la Messe München.