TotalEnergies, Altergie DÃ©veloppement et APRR inaugurent la premiÃ¨re centrale solaire au sol de Savoie

Dans le cadre de sa stratégie bas carbone, APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) a mis à disposition des sociétés Altergies et TotalEnergies un délaissé autoroutier, pour construire et exploiter la centrale photovoltaïque « Mérysol ». Un emplacement idéal pour une centrale au sol au cœur des montagnes !

Première de ce type en Savoie, la centrale solaire est en service depuis décembre dernier. D’une puissance cumulée de 5 MWc, les 11 340 panneaux solaires de la centrale produisent l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 4 672 habitants et permettent de réduire les émissions de CO 2 de 191 tonnes par an.

Des arbres et des haies pour limiter l’impact visuel

Lauréat de l’appel d’offres « CRE 4 » en août 2018, ce projet bénéficie d’un tarif fixe d’achat de sa production pendant 20 ans. L’énergie produite est injectée sur le réseau local de distribution d’électricité. Les caractéristiques de la centrale ont été définies en étroite collaboration avec les riverains du site : un accès chantier déporté par le Sud a été favorisé, ainsi qu’un raccordement le long de l’autoroute, pour éviter les voiries communales. Des arbres de hautes tiges et des haies persistantes ont été plantés autour de la centrale, afin de limiter son impact visuel pour les habitations environnantes.

Une première en France avec des génisses d’Aubrac

En collaboration avec un éleveur voisin du site, une expérimentation de cohabitation entre des génisses de race Aubrac et les panneaux photovoltaïques va être mise en place. Une première parcelle d’un hectare sera ensemencée avec un mélange de graminées validé par l’éleveur et les experts naturalistes. Une première en France, qui doit permettre d’observer le comportement des animaux vis-à-vis des structures, l’ensemble du site sera ensemencé et le troupeau pourra accéder à l’intégralité de la centrale.

« Nous comptons répliquer ailleurs cette première réussite »

« Cette première ferme solaire aux abords de l’A41 illustre parfaitement la stratégie bas carbone d’APRR, explique Guillaume Hérent, Directeur général délégué d’APRR. Il est essentiel pour nous de maîtriser l’impact environnemental de nos activités, en protégeant la biodiversité et en limitant nos émissions de gaz à effet de serre. Cela passe par la mise en place de solutions innovantes, grâce à des partenariats ciblés tel que celui-là. Nous comptons répliquer ailleurs cette première réussite : nous travaillons déjà sur plusieurs autres projets de fermes photovoltaïques le long de notre réseau autoroutier. » « Nous sommes très heureux de la confiance que nous a accordée APRR pour leur premier projet sur un abord autoroutier, ajoute Jean-Charles Lavigne Delville, Président d’Altergie Développement. Nous sommes aussi très fiers d’avoir développé, en partenariat avec TotalEnergies, la première centrale solaire au sol de Savoie, un territoire où nous n’étions pas encore présents ».

« Une sélection de fournisseurs locaux »

« Nous nous réjouissons de l’aboutissement de ce projet, complète Laurent Groleau, Directeur Développement Régional Est, TotalEnergies Renouvelables France. Nous l’avons développé en concertation permanente avec nos partenaires et les acteurs locaux : co-conception du projet, sélection de fournisseurs locaux, mesures environnementales, paysagères et agricoles pour les phases de construction et d’exploitation… Ce travail démontre l’engagement et le savoir-faire de nos équipes implantées en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette réussite nous pousse à continuer d’accompagner les projets des territoires, participant ainsi à l’atteinte des objectifs collectifs de déploiement des énergies renouvelables ».