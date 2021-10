AgrivoltaÃ¯sme dynamique : Sunâ€™Agri reprend une partie de lâ€™activitÃ© de modÃ©lisation agronomique dâ€™ITK

Sun’Agri, pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme dynamique, annonce la reprise de l’activité de modélisation agronomique d’ITK spécifique à l’agrivoltaïsme dynamique. Spécialiste en Agri-intelligence et éditeur d’OAD (outils d’aide à la décision) agronomiques, ITK est un partenaire de longue date de Sun’Agri, qui internalise ainsi les compétences de développement de modèles mathématiques de croissance de plantes et d’intelligence artificielle, indispensable pour simuler le comportement des cultures sous ombrages. La nouvelle équipe, constituée de quatre chercheurs permanents et de quatre doctorants, sera basée dans les nouveaux bureaux de Sun’Agri à Montpellier. Sous les persiennes photovoltaïques, ça pousse !

Depuis 1990, la température en Métropole a augmenté de 1,8°C et ce phénomène s’est aggravé entre 2015 et 2019, traduisant une accélération du réchauffement climatique. Les conséquences de ces hausses de température sont particulièrement nuisibles pour les exploitations agricoles (ressource en eau, échaudages…) qui doivent aussi faire face à des difficultés économiques.

Une technologie de rupture

Face à ces défis, il est urgent pour le secteur agricole d’adapter ses pratiques. C’est le métier d’ITK, entreprise pionnière fondée en 2003 qui a, par exemple, réalisé des services de simulations pour faciliter les changements de pratiques agricoles qui permettent d’atténuer ses effets. C’est aussi la mission de Sun’Agri depuis plus de 10 ans à travers le développement de l’agrivoltaïsme dynamique, une technologie de rupture qui modifie en temps réel le microclimat des cultures afin de les protéger des aléas climatiques, selon leurs besoins d’ombrage ou de soleil. La solution repose sur une persienne photovoltaïque située au-dessus des plantations, à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. L’orientation des panneaux solaires est pilotée à partir d’algorithmes développés par les équipes de Sun’Agri et conçus sur mesure selon les besoins de chaque culture. Partenaire de longue date de Sun’Agri, ITK a développé des modèles de croissance de plantes permettant à la fois de mieux prévoir le potentiel de rendement et de qualité des cultures en fonction du climat, du sol et du mode d’implantation ; d’ajuster les pratiques (irrigations, fertilisations, traitements) ; et de réduire l’impact environnemental de l’agriculture.

Internaliser les compétences

Sun’Agri a décidé d’acquérir la branche de modélisation agronomique d’ITK liée à l’agrivoltaïsme dynamique sur la vigne, les arbres fruitiers et le maraichage afin d’internaliser intégralement la compétence de développement de modèles mathématiques de croissance de plantes. Huit personnes intègrent donc l’équipe Sun’Agri et seront basées dans les nouveaux bureaux de Sun’Agri à Montpellier. Fort de milliards de données collectées, Sun’Agri renforce ses expertises, outils et méthodes sur la croissance des plantes, lui permettant d’affiner les algorithmes pilotant les panneaux solaires des dispositifs agrivoltaïques dynamiques. Par ailleurs, elle permet à Sun’Agri de renforcer son ancrage dans la région Occitanie, au cœur des problématiques climatiques et donc du développement de l’agrivoltaïsme. « Cette intégration nous permet d’enrichir notre expertise dans la technologie agrivoltaïque en internalisant le développement et l’exploitation de modèles agronomiques industriels des plus performants. Il marque notre spécificité et une nouvelle étape dans notre travail d’optimisation des performances de l’agrivoltaïsme dynamique » déclare Cécile Magherini, directrice générale de Sun’Agri.