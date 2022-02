TotalEnergies acquiert les activitÃ©s solaires industrielles et commerciales de SunPower

TotalEnergies élargit son portefeuille B2B aux Etats-Unis dans le domaine de l’énergie solaire décentralisée, tandis que SunPower se concentre sur le marché résidentiel en vue d’y accélérer sa croissance. TotalEnergies poursuit ainsi sa percée dans le solaire mondial !

TotalEnergies qui vient d’annoncer un bénéfice record de près de 15 milliards d’euros, a signé jeudi 10 février dernier un accord définitif avec SunPower pour l’achat de ses activités solaires commerciales et industrielles (CIS) pour un montant de 250 millions $USD, dont 60 millions $USD d’éventuels compléments de prix dépendant de certaines évolutions règlementaires. TotalEnergies est actionnaire majoritaire de SunPower, société leader dans le domaine de l’énergie solaire aux Etats-Unis.

Plus de 100 MW supplémentaires par an

Cette acquisition est une nouvelle étape dans la stratégie de TotalEnergies visant à développer son activité solaire décentralisée, comptant aujourd’hui près de 500 MW en opération dans le monde. Elle permettra à la Compagnie de se développer sur ce segment aux Etats-Unis et d’accroitre ses capacités de plus de 100 MW supplémentaires par an. Par ailleurs, cette activité sera créatrice de synergies avec le portefeuille de projets solaires à grande échelle de TotalEnergies aux Etats-Unis. L’opération permettra aussi aux clients B2B de bénéficier de solutions énergétiques plus complètes ainsi que de capacités de financement optimales pour leurs projets. Pour SunPower, cette opération fait suite à l’annonce de se concentrer sur son activité résidentielle à forte croissance, offrant à ses clients B2C une expérience améliorée et l’accès à un écosystème dynamique de produits et services innovants. Cette opération gagnant-gagnant s’inscrit pleinement dans les stratégies respectives de TotalEnergies et de SunPower et permettra de servir au mieux l’ensemble des clients industriels, commerciaux et résidentiels.

La cible des clients B to B

« Avec cette acquisition, TotalEnergies investit dans le développement de son activité solaire décentralisée aux Etats-Unis, et soutient ainsi ses clients B2B dans la réalisation de leurs objectifs de développement durable. Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre croissance dans les énergies renouvelables dans le pays, où nous visons une capacité de production d’origine solaire de 4 gigawatts d’ici 2025 », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. « SunPower disposera ainsi de ressources supplémentaires pour se concentrer sur le marché B2C en pleine croissance. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de l’entité Commercial & Industrial Services et d’assurer, grâce à leurs compétences, la continuité de notre engagement sur ce marché tout en intégrant un portefeuille de produits et de clients de grande qualité au sein de TotalEnergies. » « TotalEnergies est le partenaire idéal de notre activité CIS. En rejoignant TotalEnergies, CIS sera en position de force pour profiter de son marché en pleine expansion ainsi que de nouvelles opportunités telles que les installations solaires communautaires et le stockage », a déclaré Peter Faricy, CEO de SunPower. « Dans le même temps, cette vente nous permet de nous recentrer encore un peu plus sur la croissance du marché résidentiel et d’accroître notre investissement dans ce marché en expansion et dans l’innovation technologique. Elle confère un surcroît de clarté à notre stratégie, qui nous aidera à devenir un leader dans notre secteur et à fournir un maximum de valeur à nos investisseurs, partenaires et clients. » À la suite d’un processus de cession compétitif, et sur recommandation unanime d’un comité spécial d’administrateurs indépendants de SunPower, l’acquisition a reçu l’aval des deux entreprises. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre, sous réserve des conditions d’usage en matière de closing. Cette opération ne modifiera pas le statut de TotalEnergies en tant qu’actionnaire majoritaire (50,83%) de SunPower.