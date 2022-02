Solaire thermique : le label SOLERGY se mondialise

En 2016, la Solar Heating Initiative (SHI) a introduit le label de collecteur volontaire SOLERGY pour le marché européen du solaire thermique en coopération avec l’organisme de certification allemand DIN CERTCO. Depuis lors, 25 entreprises de pays tels que l’Allemagne, la Grèce, le Portugal, la Grande-Bretagne, la France et la Chine ont demandé le label. Un nouveau partenariat avec le Global Solar Certification Network (GSCN) fera passer le système de label SOLERGY au niveau supérieur pour le mettre en œuvre dans d’autres régions telles que l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Océanie.

Le label SOLERGY vise à améliorer le positionnement des capteurs solaires thermiques en tant que générateurs de chaleur sans CO2, à accroître la transparence sur leur efficacité et à aider les consommateurs à prendre de meilleures décisions d’achat pour un approvisionnement en chauffe-eau et chauffage respectueux de l’environnement, durable et rentable. « Nous soutenons le label SOLERGY depuis le tout début car nous pensons qu’il s’agit d’un excellent moyen de valoriser les schémas de certification des capteurs, comme le Solar KEYMARK. En outre, cela aide l’industrie solaire thermique à accroître la confiance dans la technologie et les consommateurs à avoir accès à des informations plus transparentes pour un approvisionnement en chaleur plus écologique », déclare Sören Scholz de DIN CERTCO.

Des systèmes de certification fiables et des ressources marketing cohérentes

Lors de la réunion annuelle du GSCN le 15 avril 2021, ses membres ont convenu d’une alliance avec SHI pour mettre en œuvre le label SOLERGY à l’échelle mondiale. Le GSCN vise à supprimer les obstacles au commerce transfrontalier de produits solaires thermiques en harmonisant les procédures d’essai, d’inspection et de certification. Parmi ses membres, il y a des organismes de certification, des laboratoires d’essais, des fabricants et d’autres parties prenantes de différents continents. En s’associant au SHI, il sera possible d’avoir une adoption plus accélérée du label collecteur dans d’autres régions. L’objectif global de l’alliance est de fournir à l’industrie solaire thermique des systèmes de certification fiables et des ressources marketing cohérentes et prêtes à l’emploi qui contribuent à sensibiliser et à augmenter les opportunités de vente de capteurs solaires thermiques de haute qualité. « Nous avons reconnu le potentiel du label SOLERGY non seulement en tant que mesure clé pour accroître la valeur des systèmes de certification existants, mais également en tant que base solide pour les marchés où aucun système de certification officiel n’est disponible. Nous sommes ravis d’offrir ce nouveau service à nos membres », déclare Harald Drück en sa qualité de président du GSCN.

« Impatients d’étendre le label SOLERGY à d’autres »

Stefan Abrecht, responsable des conseils techniques du SHI, a développé la méthodologie derrière le label SOLERGY. En Europe, le schéma de certification des capteurs Solar KEYMARK est à la base du label SOLERGY. Dans le cadre de la coopération entre le GSCN et le SHI, le dispositif sera étendu à l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Océanie. L’objectif est d’avoir une méthodologie et un agencement standardisés adaptés aux conditions climatiques régionales et aux lieux de référence. Un schéma officiel de certification collecteur reconnu par le GSCN est un préalable à la mise en place du label collecteur SOLERGY sur un territoire. Actuellement, les entreprises disposant d’un certificat Solar KEYMARK valide peuvent demander le label SOLERGY pour le marché européen auprès de DIN CERTCO en Allemagne. A l’avenir, d’autres organismes certificateurs membres du GSCN pourraient délivrer le label SOLERGY pour leur région, comme le SRCC pour l’Amérique du Nord. Le GSCN, en coordination avec le SHI et DIN CERTCO, coordonnera l’introduction du label SOLERGY dans d’autres régions et autorisera les organismes de certification à le délivrer. « Le fait que le label collecteur soit basé sur un schéma local de certification des collecteurs nous aide à l’intégrer dans notre portefeuille de services. Par ailleurs, nous sommes impatients d’étendre le label SOLERGY à d’autres qui seront élargis avec des labels pour des applications telles que les piscines (25 °C) et le chauffage à basse température (<50 °C), qui ont une part de marché importante aux États-Unis et d’autres régions », explique Shawn Martin de la SRCC.

Promouvoir le label à l’international

Le lancement du label SOLERGY comprenait une campagne de marketing intégrée, comprenant le développement d’un site Web avec des informations générales sur la chaleur solaire, des infographies, des vidéos et des brochures. Depuis lors, l’Initiative a été active sur les réseaux sociaux et a participé à plusieurs événements de l’industrie pour promouvoir le label à l’international. Dans le cadre de l’alliance avec le GSCN, SHI sera responsable de la stratégie marketing globale du label SOLERGY. « Le label SOLERGY et les campagnes de communication qui l’accompagnent montrent que les technologies solaires thermiques sont puissantes et écologiquement intéressantes. L’alliance avec le GSCN nous donne la chance d’avoir une voix plus forte en tant qu’industrie à l’échelle internationale avec une image commune », déclare Marisol Oropeza, responsable du marketing et des relations publiques au SHI.

Encadré

Le label SOLERGY classe les capteurs solaires à travers leurs performances

Les étiquettes d’efficacité énergétique donnent aux consommateurs des informations sur la quantité d’énergie consommée par des appareils tels que les réfrigérateurs, les machines à laver, les ampoules électriques, les chaudières et les pompes à chaleur. En Europe, le label ErP (produits liés à l’énergie) a une échelle qui va du rouge G pour les appareils les moins efficaces au vert A pour ceux qui en ont le plus. Dans cette réglementation, les capteurs solaires thermiques ne sont pas considérés comme des générateurs de chaleur car ils ne consomment pratiquement pas d’énergie primaire. Au lieu de cela, ils sont considérés comme des dispositifs d’efficacité énergétique qui améliorent les générateurs de chaleur conventionnels et n’ont pas d’étiquette d’efficacité individuelle. Cela empêche les consommateurs de reconnaître que les capteurs solaires thermiques peuvent couvrir des pourcentages élevés des besoins énergétiques des consommateurs et des entreprises pour l’eau chaude et le chauffage sans brûler de combustibles fossiles. Le label de capteur SOLERGY répond à cette problématique et classe les capteurs solaires en fonction de la quantité de chaleur solaire générée par surface de capteur selon différents niveaux de température et zones climatiques. Considérant que l’espace disponible doit être utilisé au mieux, les capteurs à haut rendement spécifique sont mieux notés dans le label SOLERGY. La note du label SOLERGY va de A- à AAA car ils fournissent une énergie de chauffage plus propre que les autres générateurs de chaleur inclus dans les schémas d’efficacité énergétique tels que l’ErP.

Encadré

Le label SOLERGY favorise l’innovation produit et crée la confiance dans la technologie.

Le label Collector incite les industriels à améliorer sans cesse leurs produits et à renforcer leur compétitivité. En outre, cela crée la confiance des consommateurs car un organisme de certification indépendant, neutre et compétent a soigneusement examiné et évalué le produit sur la base des critères de test requis par un système de certification de collecteur déjà établi. De plus, la surveillance par un tiers, également pendant le processus de production en cours, garantit que la qualité du produit est maintenue. De cette façon, le client reçoit une valeur ajoutée, dont il peut tenir compte au moment de décider de son achat.