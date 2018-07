Total finalise l'acquisition de 73% de Direct Energie et dÃ©pose une offre publique obligatoire

Total et Direct Energie ont annoncé vendredi 6 juillet la finalisation de l’acquisition par Total de 73,04% du Capital de Direct Energie 1, sur la base d’un prix de 42 euros par action, soit pour environ 1,4 milliard d’euros. Cette acquisition, qui fait suite à la levée de l’ensemble des conditions suspensives relatives aux accords signés le 17 avril 2018 avec les principaux actionnaires de Direct Énergie, a été suivie par le dépôt par Total, ce

jour, d’un projet d’offre publique obligatoire portant sur les actions Direct Energie non encore détenues par Total, au même prix par action de 42 euros. Ce projet d’offre demeure soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Le Conseil d’administration recommande à l’unanimité à l’ensemble des actionnaires de Direct Energie d’apporter leurs titres à cette offre. Cette opération est en effet une nouvelle étape extrêmement positive pour Direct Energie, ses équipes et ses clients » a pour sa part déclaré Xavier Caïtucoli, Président-directeur général de Direct Energie. « Cette opération nous permet d’accélérer notre intégration aval dans la chaine gazière et électrique et d’atteindre la taille critique sur les marchés français et belge où nous sommes en forte croissance », déclare Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.

La composition du conseil d’administration de Direct Énergie a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle composition de l’actionnariat. Ainsi, aux côtés des administrateurs restants, Xavier Caïtucoli et Xirr Europe (représenté par Nicolas Gagnez) en tant qu’administrateur indépendant, sont cooptés Philippe Sauquet, Namita Shah, Helle Kristoffersen et Cécile Arson en tant qu’administrateurs, ainsi que Jean-Hugues de Lamaze en qualité d’administrateur indépendant. Ces cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Direct Énergie.