Total achÃ¨ve un abri solaire de 1 MW pour Renault Nissan Automotive Inde

Total Solar Distributed Generation (DG), une division de Total, vient d’achever un système solaire photovoltaïque de 1 MW chez Renault Nissan Automotive India usine de fabrication située à Chennai, en Inde. Le système PV est un abri d’auto intégré couvrant une superficie de 9000 mètres carrés. Il devrait produire 2,1 gigawattheures (GWh) annuels d’énergie renouvelable, soit l’équivalent de 2 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone (t-CO2) par an. Le système, qui comprend la structure du carport, a été développé, construit et sera exploité par Total Solar DG sur la durée du contrat de 20 ans. Ce projet soutient l’objectif de Renault Nissan de réduire les émissions de carbone dans ses opérations à l’échelle mondiale.

Gavin Adda, PDG de Total Solar Distributed Generation Asie du Sud-Est a déclaré: «Avec une présence forte et croissante en Asie et la confiance de sociétés de renommée mondiale telles que Renault Nissan comme partenaire solaire de choix, Total Solar DG propose une solution qui remplit à la fois des objectifs de durabilité environnementale et de réduction des coûts. Nous sommes impatients de soutenir Renault Nissan dans ses efforts pour réduire les émissions de carbone au cours des prochaines décennies. » «Renault Nissan Automotive India est heureux de s’associer à Total Solar DG pour réduire notre empreinte carbone dans notre production ainsi que pour être plus autonome dans nos besoins énergétiques et réduire les coûts d’électricité », a déclaré Biju Balendran, PDG de Renault Nissan Automotive India.