Premier PPA pour VALOREM : lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par le parc PV de la Tour-Blanche (24) sera directement vendue Ã  ENERCOOP

VALOREM signe son premier PPA privé (Power Purchase Agreement) sur le projet photovoltaïque de la Tour-Blanche (24), en collaboration avec ENERCOOP, la coopérative d’électricité verte, locale et citoyenne et la SEM 24 PERIGORD ENERGIE. Un projet photovoltaïque de 5 MWc sur 8,6 hectares, qui produira l’équivalent de la consommation électrique de 2 300 foyers.

Système parallèle à la vente directe sur le marché de l’électricité régulé par la CRE, les PPA sont des contrats de fourniture d’électricité de gré à gré entre un producteur et un acheteur pour une période donnée. Dès l’été 2021, La Tour-Blanche sera l’un des premiers parcs photovoltaïques de France à vendre directement sa production à un fournisseur d’électricité verte, en l’occurrence ENERCOOP, pour une durée de 30 ans. « Grâce à ce partenariat, la population locale pourra se fournir en circuit-court via ENERCOOP sur le parc photovoltaïque voisin qui leur appartient un peu aussi via l’actionnariat de la SEM 24 » se félicite Jean-Yves Grandidier, président fondateur de VALOREM.

Un projet porté par VALOREM, ENERCOOP et la SEM 24 Périgord énergies, soutenu par la banque Triodos

Dans une logique d’intégration d’acteurs locaux, VALOREM a ouvert le capital du projet à ENERCOOP et la SEM 24 PERIGORD ENERGIES, respectivement à hauteur de 2% et 37%. La SEM 24, créée à l’initiative du Syndicat Départemental des Energies, est une société d’économie mixte qui agit en Dordogne. Elle investit dans des projets d’énergies renouvelables facilitant la transition énergétique. A noter aussi, la contribution majeure de la Banque néerlandaise Triodos qui se concentre sur les activités bancaires durables et éthiques. La banque Triodos a financé le projet à travers une dette bancaire senior ainsi qu’un crédit relais TVA pour la construction du parc, pour un montant de dette totale de 3,5 millions d’euros. Opérant à travers l’Europe, la banque Triodos a acquis une expérience unique en matière de financement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Les énergies renouvelables au service du monde agricole

Avec l’accord de la Chambre d’Agriculture, le projet de la Tour-Blanche offre une seconde vie à des terres peu valorisables en raison de leur faible potentiel agronomique. Le parc, dont la mise en service est prévue pour l’été 2021, a été conçu de façon à accueillir un pâturage ovin. VALOREM s’est d’ailleurs conventionné le 18 décembre avec un jeune couple d’éleveur afin qu’ils puissent monter leur activité pastorale au sein même du parc. Ils bénéficieront ainsi d’une installation clôturée, sécurisée, ombragée… et rémunérée ! VALOREM a déjà mis en place, avec succès, un dispositif similaire sur le parc de Lassicourt dans l’Aube (10).

Encadré

Les acteurs du montage financier et juridique

Conseil Prêteurs : RINA (expert technique), Energie Legal (Conseil Juridique PPA + Financement), De Gaulle Fleurance et Associés (Audit Juridique)

Conseil VALOREM : FIDAL (Conseil Juridique).

.