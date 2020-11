Tordesillas, une centrale solaire sur trackers sans subvention en Espagne cÃ©dÃ©e au fond klimaVest de Commerz Real

BayWa r.e. a cédé le parc solaire de Tordesillas (Castille-et-León, Espagne), au fond klimaVest de Commerz Real, un fond d’investissement allemand qui détient un portefeuille d’actifs dans les énergies renouvelables de plus de 50 projets. Un premier investissement dans le solaire pour ce fonds dynamique dans les EnR !

Le parc solaire de Tordesillas (41,7 MWc) est le premier investissement dans le solaire pour le fond klimaVest, lancé en octobre 2020 par Commerz Real. klimaVest investi dans des actifs qui contribuent de manière tangible à la réduction des émissions de CO2. klimaVest prévoit de construire un portefeuille d’environ 25 milliards d’euros dans les énergies renouvelables ainsi que dans les infrastructures, la mobilité et la gestion forestière durables.

Un parc qui s’appuie sur un PPA

La nouvelle ferme solaire de 91 ha récemment vendue bénéficie d’un nouveau système de trackers à un axe. Développé par BayWa r.e. et Zimmermann PV-Tracker GmbH, il s’agit du premier tracker à être autoalimenté par ses propres modules. Une option qui évite le recours à un système de batterie et améliore sa fiabilité. BayWa r.e. continuera d’exploiter et maintenir la ferme solaire au nom de Commerz Real. Une fois opérationnelle, elle produira chaque année 74 GWh d’énergie solaire. Cette quantité d’énergie correspond à la consommation annuelle moyenne d’environ 18 800 foyers espagnols. Le modèle économique du parc s’appuie sur un Contrat d’Achat Privé (PPA) de 10 ans signé avec Statkraft en début d’année. Il s’agit du troisième accord sur des actifs espagnols entre BayWa r.e. et Statkraft au cours des 18 derniers mois. La vente de Tordesillas illustre le succès croissant de BayWa r.e. sur le marché espagnol, puisqu’elle fait suite à la cession de la ferme solaire Don Rodrigo 2 (50 MWc) au groupe Talanx à la fin de l’année 2019.

Péninsule ibérique, eldorado solaire

Benedikt Ortmann, Responsable mondial des projets solaires chez BayWa r.e., a déclaré : « Les centrales d’énergie solaire vendant leur production sans aucune subvention aux marchés de l’énergie sont devenues la nouvelle norme. Il s’agit du meilleur moyen d’aider à limiter le changement climatique. En Espagne et dans le monde entier, BayWa r.e. joue un rôle essentiel pour préparer la voie vers l’énergie solaire sans subventions. » Rafael Esteban, Directeur général de BayWa r.e. Projects España S.L.U., ajoute : « Nous continuons notre croissance rapide en Espagne, où nous avons renforcé notre portefeuille de projets de plus de 500 MW en 2020, qui seront construits dans les prochaines années. Nos équipes à Madrid et à Barcelone ont été renforcées après la vente de Don Rodrigo 2 l’an dernier, elles poursuivent leur action en faveur d’une transition énergétique rapide en Espagne. » « Nous sommes ravis d’intégrer Tordesillas à klimaVest » , a affirmé Johannes Anschott, CEO chez Commerz Real. « Ce projet correspond parfaitement à la stratégie du fonds visant à sensiblement réduire les émissions de carbone en Europe tout en assurant un retour attrayant pour nos investisseurs.» BayWa r.e. recherche de manière proactive de nouveaux partenaires et projets à développer en Espagne et au Portugal.