Nouveau Conseil dâ€™Administration pour Atlansun : Olivier Loizeau rÃ©Ã©lu prÃ©sident

Après l’adoption de nouveaux statuts en septembre, le Conseil d’administration d’Atlansun s’est réuni le mardi 20 octobre pour procéder à l’élection de ses représentants au sein de l’association, des membres du Bureau et de son Président.

Les membres du Bureau

Olivier Loizeau a été réélu Président d’Atlansun pour une durée de quatre ans. Il s’agit de son second mandat. Le nouveau Bureau est composé de six membres :

• Olivier Loizeau (Vendée Énergie), Président ;

• Nicolas Vannieuwenhuyse (Groupe Armor), Secrétaire ;

• Jean-Philippe Leray (Dome Solar), Trésorier ;

• Adeline Thomas (Carene Saint-Nazaire Agglomération), Josselin Boursier (Enedis) et Yvan Peneau (Solisart), Vice-présidents.

Les représentants au Conseil d’Administration

L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 16 représentants, répartis en trois collèges :

• 11 représentants du collège « Entreprises » : Olivier Loizeau (Vendée Énergie), Sébastien Decottegnie (Tecsol), Jean-Philippe Leray (Dome Solar), Denis Bourène (Groupe Armor), Josselin Boursier (Enedis), Yvan Peneau (Solisart), Guillaume Pradère (Eklor), Aurélien Bertin, Ralph Feghali (Beem Energy), Grégoire Papion (Energies de Loire), Jean-François Loiseau (Solengie) ;

• 2 représentants pour le collège « Établissements de formation et recherche » : Florence Paumier (Université de Nantes / GIS Perle), Benoît Rousseau (CNRS / LTeN) ;

• 3 représentants pour le collège « Collectivités et partenaires institutionnels » :

Adeline Thomas (Carene Saint-Nazaire Agglomération), Edouard Céreuil (Morbihan Energies) et Cyril Tanné (Golfe Morbihan Vannes Agglomération).

La feuille de route d’Atlansun

Atlansun est le réseau des acteurs professionnels – plus de 130 membres au total (entreprises, collectivités, institutionnels, établissements de recherche…) – de la filière solaire photovoltaïque et thermique du Grand Ouest. Notre action, qui se veut pragmatique et opérationnelle, est guidée par une feuille de route concrète déclinée autour de 4 orientations stratégiques :

• stimuler tous les marchés du solaire sur l’ensemble du territoire,

• proposer un centre de ressources au service de tous,

• développer les compétences, les savoir-faire et la compétitivité,

• développer les solutions solaires de demain.

Des groupes de travail, pilotés par les membres du Conseil d’Administration avec l’appui des adhérents, ont été mis en place pour traiter des différentes problématiques techniques, juridiques et économiques rencontrées par la filière.