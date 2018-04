Togo : Orygeen met en service 2 unitÃ©s de production d'Ã©lectricitÃ© pour des villages en zone rurale

La zone africaine regroupe les pays les plus ensoleillés au monde et pour autant 20 à 50 % de la population n’a toujours pas accès à l’énergie solaire. Le gouvernement du Togo en a décidé autrement en faisant de la question des énergies renouvelables une priorité. Le 11 mars dernier, s’est tenu le premier sommet de l’Alliance solaire internationale (ASI), coprésidé par Emmanuel Macron et le 1er ministre indien, à New Delhi, pour promouvoir l’énergie solaire dans les pays en développement. 28 pays Africains sont adhérents de l’Alliance solaire et 18 d’entre eux ont déjà ratifié le traité fondateur de l’organisation, parmi lesquels le Chef de l’Etat togolais Faure Gnassingbé.

Pour joindre la signature aux actes, le gouvernement togolais s’est entouré de l’expertise et du savoir-faire d’Orygeen, société de conseil et services en performance énergétique. Ainsi, le chef de l’Etat Togolais, Faure Gnassingbé a inauguré l’accès à l’électricité des villages de Kountoum et Takpapiéni via deux centrales photovoltaïques. Ces projets d’électrification ont été menés en collaboration avec CH2000, société togolaise spécialisée dans la construction de réseaux électriques financé par l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Les centrales de productions (PV et stockage) sont 100 % autonomes. Le matériel est résilient et sera maintenu par les équipes de l’opérateur électrique local (SABER) formé en amont par Orygeen.

Electrification deux villages isolés du Togo

La ville de Takpapieni a été équipée d’une mini centrale photovoltaïque de 100 kWc et d’un parc de batterie de 850kWh. Elle est dotée d’un réseau de distribution basse tension (BT) de 8 km équipé de 80 lampadaires d’éclairage public et de compteurs de branchements pour l’usage des populations. La ville de Kountoum est quant à elle équipée d’une microcentrale de 100kWc et est dotée d’un réseau de distribution basse tension (BT) de 3 km et d’un parc de batterie de 850kWh. « Malgré les conditions d’accès difficiles à ces deux villages très isolés, les deux projets se sont déroulés à merveille. Les équipes locales, formés sur place, ont été d’une grande efficacité, et nous ont permis de mener les projets à bien. La mise en service de ces installations a été l’un des moments les plus fort de ce projet, les villages fêtant dignement l’arrivée de l’électricité dans leur communauté », explique Eymeric Thuliez qui a piloté le projet sur place pour Orygeen.

Le solaire pour l’industrie togolaise

Orygeen travaille aussi en Afrique avec des clients industriels pour minimiser leur consommation d’énergie et/ou sécuriser leur approvisionnement électrique via des installations d’autoproduction d’électricité photovoltaïque. « Orygeen est un acteur engagé dans la transition énergétique et dans la lutte contre le changement climatique. Ce projet au TOGO permet non seulement d’équiper des populations qui ne bénéficiaient pas de l’électricité en les aidant dans leur quotidien mais renforce également l’image de la France en la positionnant comme actrice majeure sur cet enjeu planétaire », explique Jean-Pierre Riche, Directeur Général d’Orygeen. Et de poursuivre : « nous souhaitons désormais engager nos clients traditionnels, les entreprises, dans des projets communs alliant électrification de villages isolés et fourniture d’électricité solaire à des installations de production locales. C’est le cas de projets en préparation actuellement avec plusieurs grandes entreprises européennes ».

Encadré

Daniel Mugnier de Tecsol parmi les conférenciers du salon de l’énergie à Lomé

Du mardi 24 au samedi 28 avril se tiendra au Centre des Expositions et Foire de Lomé, le salon International de l’Eau, de l’Energie et de l’Environnement. Parmi les conférenciers, Daniel Mugnier responsable de la cellule R&D de Tecsol sera présent pour apporter les trente-cinq ans d’expertise du BE Tecsol sur les terres togolaises. De quoi renforcer les liens entre la France et le Togo en matière d’énergie solaire !