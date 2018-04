BayWa r.e. /Statkraft : feu vert pour le parc solaire espagnol de 170 MWc sans subvention de l'tat

La signature d’un contrat d’achat d’électricité (PPA : Power Purchase Agreement) sur plusieurs années entre le spécialiste des énergies renouvelables BayWa r.e. et le groupe énergéticien norvégien Statkraft va permettre la réalisation du parc solaire espagnol de Don Rodrigo. Détails !

Le projet de BayWa r.e., d’une puissance totale de plus de 170 MWc, est situé au sud de Séville. Il s’agit d’un des premiers projets solaires de cette ampleur à l’échelle européenne qui ne bénéficie d’aucune aide de l’État. Il a pu se concrétiser grâce à un Power Purchase Agreement (PAA) d’une durée de 15 ans, premier du genre en Espagne. Cette opération marque également l’entrée du leader européen fournisseur de PPA, Statkraft, sur le marché espagnol.

300 GWh d’énergie solaire par an

BayWa r.e. a déjà commencé les travaux de préparation en vue de la réalisation du projet. La mise en service de l’installation est prévue pour la fin de l’année. Sur une surface d’environ 265 hectares, près de 300 GWh d’énergie solaire seront ainsi produits chaque année. Cela correspond à la consommation annuelle moyenne d’approximativement 93 000 foyers espagnols. « La réalisation d’un projet solaire de cette ampleur en Europe, sans soutien financier de l’État, est un événement sans précédent, à la fois pour nous en tant qu’entreprise internationale des énergies renouvelables, que pour le marché du photovoltaïque européen », explique Benedikt Ortmann, Directeur Général de BayWa r.e. Solar Projects GmbH.

Une nouvelle ère

« La mise en place d’un tel projet sans aucune subvention de l’État est notamment rendue possible grâce à l’optimisation constante de l’ingénierie et des coûts de construction ». Matthias Taft, membre du Conseil d’Administration de BayWa AG ajoute : « Nous entrons ainsi dans une nouvelle ère pour la production d’énergie : pour la première fois, des installations d’énergie renouvelable sont en mesure de produire de l’électricité propre à des prix identiques, voire inférieurs, que des centrales électriques conventionnelles. Cela révèle également l’important potentiel des nouveaux modèles de financement dans un environnement de marché en pleine mutation. travers ce projet, nous nous réjouissons de contribuer aussi significativement à la réussite de la transition énergétique européenne ».

Des PPA pour favoriser l’expansion des EnR

Avec un portefeuille de 15 000 MW, Statkraft, le groupe énergétique norvégien, est l’un des plus importants fournisseurs d’énergie renouvelable en Europe. « Grâce aux contrats d’achat d’électricité comme celui de Don Rodrigo, nous assurons le financement à long terme de nouvelles installations et nous favorisons ainsi l’expansion des énergies renouvelables en Europe », affirme Hallvard Grandheim, membre du Comité Exécutif de Statkraft pour la branche Market Operations & IT. « Statkraft met en collaboration à l’échelle européenne des producteurs d’électricité et des sociétés de la distribution et de l’industrie. Le groupe développe également de nouveaux concepts qui permettent d’offrir une valeur ajoutée à tous ses partenaires. Nos clients profitent ainsi de notre expérience de plusieurs décennies en matière de fourniture d’énergie verte à des prix compétitifs et prévisibles sur le long terme ».

