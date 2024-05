Thomas Cautier, fondateur de Sunethic, répond aux idées reçues sur l’empreinte carbone des modules PV

Au premier trimestre 2024, la France enregistrait une croissance de +79% du nombre de nouvelles installations solaires sur son territoire par rapport au premier trimestre 2023, soit environ 500 000 nouvelles installations photovoltaïques, selon les derniers chiffres Enedis. Si les panneaux solaires semblent conquérir de plus en plus de Français, certains consommateurs restent cependant sceptiques quant à leur véritable durabilité. En effet, selon une étude Elabe, 58% des Français pensent que les panneaux photovoltaïques ne sont pas recyclables et 32% estiment que leur fabrication est très polluante. Bien que le processus de production d’électricité solaire ne rejette pas de CO2 dans l’atmosphère, des critiques restent émises quant à leur bilan carbone. Alors, quel est le réel impact des panneaux solaires ?

À l’approche de la Journée mondiale de l’environnement (05/06), Thomas Cautier, fondateur de Sunethic, la première solution de kits solaires à brancher sur prise composée de panneaux fabriqués en France propose son expertise pour répondre aux idées reçues sur l’impact carbone de ces solutions photovoltaïques.

“Pour calculer et comprendre le réel impact carbone d’un panneau solaire, il est important de considérer toutes les étapes de son cycle de vie : la production, qui reste l’étape générant le plus d’émissions de gaz à effet de serre en raison de l’énergie nécessaire pour extraire et transformer les matériaux (le verre, le silicium, le cuivre, l’aluminium, etc.) ; le transport ; l’utilisation ; et la fin de vie. Selon l’ADEME, un panneau émet en moyenne 40 à 55 grammes de

CO2 par kWh produit. L’agence estime qu’il faut 1 à 3 ans pour compenser l’empreinte carbone des panneaux. Sachant qu’un panneau peut générer de l’électricité verte pendant 30 à 40 ans, il est indéniable que son bilan environnemental est très favorable.”, explique Thomas Cautier.

“Si l’on souhaite véritablement opter pour des solutions durables pour la planète, il est crucial de prendre en compte la provenance des produits. Rappelons que 97% des cellules photovoltaïques mondiales sont fabriquées en Chine, un chiffre préoccupant sachant que ce pays, le plus grand pollueur de la planète, est responsable d’un quart des émissions de CO2. Le mix énergétique chinois repose majoritairement sur le charbon (55% du mix), ainsi l’impact carbone de panneaux chinois est donc deux fois plus important que des panneaux français, sans compter les émissions liées au transport. Pour maximiser les avantages écologiques et économiques des panneaux solaires, il est essentiel que les consommateurs privilégient des solutions françaises et que le secteur réintègre toute la chaîne de fabrication en France et en Europe. Le projet CARBON, qui sera bientôt lancé à Fos-sur-Mer, représente une avancée significative dans cette direction. Chez Sunethic, nous partageons cette valeur et cet engagement,” ajoute-t-il.

Sunethic, solution de kits solaires à brancher sur prise, conçus, est assemblée et fabriquée en France à partir de composants majoritairement français ou européens. En collaborant avec des partenaires comme VOLTEC SOLAR, la dernière usine de panneaux solaires française, et l’éco-organisme SOREN, qui recycle 85% de ses panneaux, les solutions Sunethic présentent une empreinte carbone 43% inférieure à celles fabriquées en Asie. Ainsi, en choisissant Sunethic, les consommateurs peuvent non seulement réduire leur impact environnemental, mais aussi soutenir l’économie locale et contribuer à une transition énergétique plus durable et éthique. Par ailleurs, Sunethic s’engage dans le mécénat avec l’ONG Planète Urgence, en versant 3 euros pour chaque panneau vendu, soit la plantation de trois arbres pour des mangroves à Madagascar.