DÃ©bat sur BFM Business autour de lâ€™enjeu climatique dans le contexte des Ã©lections europÃ©ennes

L’émission Good Morning Business était consacrée le 20 mai dernier à l’enjeu climatique dans le contexte des élections européennes. Parmi les intervenants à ce débat, Xavier Barbaro, DG de Neoen, Aurélien De Meaux, cofondateur d’Electra, Thierry Lepercq, président d’Hydeal, Anne Hubert Journaliste Energie à Contexte et Juliette Reynal, journaliste Energie à la Tribune. Où il est question du Green Deal, d’industrie européenne et de marchés mondiaux de l’énergie. Un débat ouvert qui montre l’importance de raisonner à l’échelle européenne en ce qui concerne le climat et l’énergie ! De l’importance d’aller voter pour poursuivre les avancées en matière d’énergie renouvelables notamment…

www.youtube.com/watch?v=mJb6cFeow7M