Think Smartgrids propose 8 actions pour la transition Ã©nergÃ©tique et la relance Ã©conomique de la France

Les acteurs de la filière française des smart grids appellent les candidats à l’élection présidentielle 2022 à inclure dans leur programme un plan pour la décarbonation de notre économie qui intègre l’investissement dans les réseaux électriques. La preuve par huit !

Think Smartgrids détaille huit actions prioritaires à engager. Les smart grids, en ajoutant aux réseaux électriques des solutions d’intelligence numérique, optimisent les flux d’électricité, notamment pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que la gestion des actifs et le dimensionnement des réseaux. Ils permettent également de favoriser le développement de la mobilité électrique sans risque pour le système électrique, d’offrir des services performants à coûts maîtrisés, et d’impliquer les citoyens dans la transition énergétique, grâce au pilotage intelligent de leurs équipements électriques et de la recharge de leur véhicule électrique, ou encore en facilitant l’autoconsommation. Une relance décarbonée ne pourra se faire sans une transformation profonde de notre système énergétique. La filière française des smart grids propose un ensemble de projets et d’évolutions réglementaires pour soutenir cette relance durable tout en créant des emplois pérennes sur le territoire.

Dans une note destinée aux candidats à l’élection présidentielle, l’association Think Smartgrids détaille ainsi huit actions prioritaires :

• Faire rayonner le leadership français des smart grids à l’international

• Utiliser pleinement les potentialités des réseaux électriques intelligents pour permettre une meilleure maitrise de l’énergie

• Décarboner les bâtiments grâce aux réseaux intelligents et à la digitalisation

• Accélérer le déploiement de la mobilité électrique grâce aux réseaux intelligents

• Faciliter l’électrification des usages en préparant des couplages multi-réseaux d’énergie (électricité, chaleur, froid, hydrogène, e-fuels)

• Rendre la fiscalité de l’énergie plus favorable aux vecteurs décarbonés

• Soutenir les innovations dans les réseaux intelligents pour améliorer l’efficacité énergétique

• Organiser la montée en compétences des salariés de la filière pour accompagner le développement des réseaux intelligents