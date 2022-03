Alliantz : deux Panneaux du CÅ“ur = un repas pour les Restos du CÅ“ur

Le groupe Narbonnais Alliantz , distributeur de matériel solaire pour les professionnels depuis 1999 entame le deuxième mois de la campagne « Les panneaux du cœur » lancée pour les Restos du Cœur. De février à avril, pour 2 modules achetés chez Alliantz, 1 repas est offert à l’association ! Et ça marche plutôt bien puisqu’Alliantz a déjà offert l’équivalent de plus de 3 650 repas depuis le 1er février dernier. Les partenaires installateurs ont rejoint nombreux le mouvement sol(id)aire et participent activement à cette campagne menée den collaboration avec les Restaurants du Coeur ! Une mobilisation sympathique pour faire des professionnels du solaire des acteurs d’un monde meilleur en donnant à ceux qui en ont le plus besoin.

alliantz.fr/les-panneaux-du-c%C5%93ur/