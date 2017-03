The Tesla Revolution, why big oil is losing the energy war par Willem Middelkoop & Rembrandt Kooppelaar

La révolution Tesla a commencé. Pourquoi l’énergie solaire et la baisse rapide des prix des batteries sont-elles en train de mettre le monde de l’énergie sans-dessus-dessous? L’histoire complète du foudroyant changement du paysage électrique mondial racontée de manière positive et claire par l’auteur Willem Middelkoop et l’expert en énergie Rembrandt Koppelaar.

La forte demande mondiale d’énergie épuise rapidement les réserves d’énergie fossile et fait de l’ère de pétrole bon marché une période du passé. Tesla a montré au monde qu’utiliser une source alternative d’énergie, combinée avec des batteries de plus en plus performantes et de moins en moins chères, peut résoudre ce problème. Dans l’industrie automobile, la Révolution Tesla a d’ores et déjà commencé !

Un nouvel âge de l’énergie en gestation est train de conquérir le monde, centré autour du développement des énergies propres, principalement les fermes éoliennes et les panneaux solaires. Des énergies durables, bon marché et respectueuses de l’environnement !

Willem Middelkoop et l’expert en énergie Rembrandt Koppelaar, conduisent le lecteur à travers ce changement rapide de paradigme du monde de l’énergie. De notre vivant, comme l’expliquent les auteurs, nous serons témoins de ces changements qui remodèleront les économies, les équilibres des pouvoirs politiques et même les aspects les plus banals de notre quotidien. Terriblement prospectif et optimiste, sans jamais s’éloigner de faits concrets, The Tesla Révolution dépeint une image saisissante de notre futur énergétique global.

Les auteurs

Willem Middelkoop est le fondateur du fond Commodity Discovery et auteur depuis le début des années 2000 de best-sellers consacrés au système financier mondial. Il a notamment prédit la crise des subprimes dans son premier best-seller en 2007.

Rembrandt Koppelaar est un chercheur senior à l’Institut Suisse de Recherche Economique Intégrée (IIER), où il est à la tête d’une équipe de recherche qui se consacre à la programmation des flux d’énergie et de matière dans les systèmes économiques. En sus, il effectue dans le cadre de doctorats des recherches à l’Impérial Colege de Londres sur les décisions d’investissement dans les modèles de marché de l’électricité.

