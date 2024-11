The smarter E Europe : la surface d’exposition est dÃ©jÃ  rÃ©servÃ©e Ã  plus de 90 pour cent

Le boom mondial des énergies renouvelables continue sur sa lancée et sa dynamique s’accélère encore. La chute des prix des énergies fossiles enregistrée ces derniers mois, voire ces derniers trimestres, n’y change rien. La part des énergies renouvelables croît et leur prix est de plus en plus accessible : d’après une étude de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le coût de l’énergie solaire produite par les grandes installations est inférieur de 56 pour cent à celui des énergies fossiles les moins chères. Il a baissé de 90 pour cent entre 2010 et 2023. L’évolution, toujours positive, que connaît le secteur se traduit dans les chiffres avec le nombre d’inscrits à l’alliance de salons The smarter E Europe : sept mois avant qu’il ne commence, les 19 halls et l’espace extérieur de la Messe München sont déjà réservés à plus de 90 pour cent.

Cette rapide évolution des prix de l’énergie solaire s’explique en majeure partie par la chute des coûts des modules photovoltaïques, équivalente à -93 pour cent entre 2009 et 2023. Mais d’autres coûts, tels que ceux des onduleurs et des systèmes de montage, ont nettement baissé eux aussi. L’évolution est comparable dans le domaine des accumulateurs à batterie. Les composants techniques élémentaires nécessaires à une alimentation 24h/24 et 7j/7 en énergies renouvelables ont vu leur prix baisser de 89 pour cent entre 2010 et 2023. Il est temps de développer les infrastructures et de les rendre plus intelligentes pour pouvoir déployer le photovoltaïque et l’éolien. La numérisation et la flexibilisation sont des points clés si l’on veut que les réseaux et marchés du monde de l’énergie de demain et après-demain soient puissants.

Le solaire rattrape le fossile

On estime que l’utilisation de l’énergie solaire a fait économiser environ 78 milliards de dollars en énergies fossiles dans le monde entre 2000 et 2023. L’économie obtenue grâce aux énergies renouvelables est chiffrée à 409 milliards de dollars. Et ce n’est qu’un début : le groupement européen d’énergie solaire SolarPower Europe prévoit une croissance qui devrait rester très dynamique pour les prochaines années avec la construction d’installations photovoltaïques. La puissance solaire installée dans le monde d’ici 2028 devrait atteindre 5117 gigawatts, dépassant ainsi la puissance actuelle que représente la totalité des centrales à charbon, au gaz, au pétrole et nucléaires (4930 gigawatts).

Plus de 3000 exposants attendus

Pour les quatre salons professionnels Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe que réunit The smarter E Europe, les organisateurs attendent plus de 3000 exposants, parmi lesquels les leaders du marché et les principaux fabricants de technologies tels que CATL, Huawei, LG, LONGi, Samsung ou Siemens. Ils susciteront l’intérêt de plus de 110 000 visiteurs au cours des trois jours que durera le salon (du 7 au 9 mai). Le programme-cadre varié et complet, les conférences spécialisées et les sept forums thématiques feront de ces salons des lieux d’échanges et de discussions. La nouveauté cette année viendra d’une exposition spéciale consacrée à l’enjeu d’avenir que constitue la recharge bidirectionnelle.

Découvrir les tendances et innovations mondiales

Les organisateurs de The smarter E Europe attendent la tenue du salon en mai 2025 avec une joie impatiente. Markus Elsässer, fondateur et directeur de Solar Promotion GmbH, explique : « The smarter E Europe et les salons qui y sont rattachés vont, l’année prochaine encore, illustrer pleinement que la transition énergétique n’est pas seulement possible, mais qu’elle devient réalité, à un rythme qui s’accélère. Avec la chute des coûts et les progrès techniques enregistrés ces dernières années dans les énergies renouvelables, celles-ci sont en passe de rattraper leur retard. Nos salons offrent chaque année la possibilité aux exposants comme aux visiteurs de se faire une idée des solutions, modèles commerciaux et applications qui existent et de découvrir les tendances et innovations mondiales. » Hanna Böhme, directrice de Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG, ajoute : « The smarter E Europe 2025 sera le théâtre de discussions et de coopérations entre acteurs internationaux. Ses salons, forums et tables rondes rassemblent celles et ceux qui façonnent un futur de l’énergie sans impact sur le climat. Les projets présentés à Munich sont ensuite initiés dans le monde entier. »

The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l’énergie, aura lieu du 7 au 9 mai 2025 à la Messe München avec ses quatre salons professionnels (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe).