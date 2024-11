EDF Renouvelables et lâ€™Ã‰cole nationale des ponts et chaussÃ©es inaugurent un master dÃ©diÃ© Ã  la transition Ã©nergÃ©tique

EDF Renouvelables et l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC) ont signé un accord de partenariat pour la création d’un programme de formation d’ingénieurs spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables. Cette collaboration stratégique vise à répondre aux besoins croissants d’expertise pour les métiers de la transition énergétique.

L’accord prévoit la mise en place d’une spécialité au sein du Master « Énergie » de l’École nationale des ponts et chaussées, centrée sur l’ingénierie et l’exploitation des énergies renouvelables. Ce cursus, structuré autour de neuf modules, permettra aux étudiants d’acquérir une expertise technique, économique et scientifique multidisciplinaire ainsi que les outils de gestion des projets complexes, des risques et de la qualité. Les modules pourront être suivis sur deux ans (M1 et M2) ou concentrés en une seule année (M2). Cette année de M2 sera complétée par les cours du parcours « Transition énergétique et territoires » afin d’inscrire le développement des énergies renouvelables en cohérence avec les enjeux de sobriété énergétiques et de gouvernance des territoires de la transition.

“Une offre de formation adaptée est essentielle”

Les experts d’EDF Renouvelables seront amenés à intervenir dans ce cursus pour partager leur savoir-faire et leur expérience. D’autres professionnels et chercheurs de l’École complèteront l’équipe pédagogique de cette nouvelle spécialité. Béatrice Buffon, Présidente-Directrice Générale d’EDF Renouvelables, a déclaré : « Pour réussir la transition énergétique dans les territoires, une offre de formation adaptée est essentielle. Nous avons à cœur de travailler avec des établissements d’enseignement supérieur de référence comme l’École nationale des ponts et chaussées pour favoriser notamment le développement des énergies renouvelables, structurer les nouvelles filières industrielles et assurer leur pérennité. “ EDF Renouvelables a décidé de soutenir la création de cette spécialité au sein du Master « Énergie » de l’École nationale des ponts et chaussées afin de contribuer à la formation de professionnels compétents sur l’ensemble du cycle de vie des projets et d’accompagner l’émergence et la structuration de nouvelle filières industrielles. Celles-ci offrent de nombreuses opportunités d’emplois dans les domaines tels que la conception, l’exploitation et la maintenance des moyens de production, de stockage et de transmission des énergies renouvelables.

“Développer une offre de cours, au plus près des besoins de nos partenaires”

Pour l’École nationale des ponts et chaussées, ce projet s’inscrit en pleine cohérence avec le renforcement de ses capacités de recherche et de formation sur les enjeux liés à la transition socio-écologique en lien étroit avec les acteurs industriels. Anthony Briant, directeur de l’École nationale des ponts et chaussées a complété : « Fidèle à sa tradition, l’École nationale des ponts et chaussées entend former des professionnels aptes à accompagner les nouveaux enjeux énergétiques dans les territoires, en lien étroit avec le monde industriel. Ce partenariat avec EDF Renouvelables est une formidable opportunité pour développer une offre de cours, au plus près des besoins de nos partenaires, s’appuyant sur l’expertise des acteurs de la transition énergétique et ouvrant des opportunités professionnelles enthousiasmantes pour nos étudiants. »