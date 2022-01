The Smarter E Europe 2022 : place aux startup et aux jeunes entreprises

The smarter E Europe est le plus grand carrefour européen du secteur de l’énergie : les startup s’y présentent dans l’espace dédié du hall B5, y rencontrent les décideurs nationaux et internationaux du secteur et construisent de nouvelles relations commerciales. « The place to be » pour les innovations du monde de l’énergie de demain !

The Smarter E Europe 2022, plateforme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie, ouvrira ses portes du 11 au 13 mai 2022 à Munich. Elle comprend les salons professionnels Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe. Les startup et les jeunes entreprises innovantes peuvent s’inscrire dès maintenant. The smarter E Europe décline toute la palette des thèmes du marché de l’énergie. Les quatre salons professionnels ont chacun une orientation technique claire. L’organisation simultanée permet d’illustrer les liens importants entre les produits et les thématiques dans le secteur de l’énergie.

Les jeunes entreprises présentent leurs innovations

La plateforme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie offre aux startups et aux jeunes entreprises un accès centralisé aux entreprises, acteurs et décideurs majeurs qui influent sur le nouveau monde de l’énergie et leur donne ainsi de nombreuses possibilités de rencontrer des clients professionnels potentiels et de nouer des contacts utiles. The Smarter E Europe fait bénéficier aux startups d’un pack marketing avec un communiqué de presse, une annonce d’offre d’emploi gratuite, une bannière et un portrait personnalisé pour le salon. En outre, elles peuvent postuler pour une intervention de dix minutes sur la scène des startups afin de présenter leur entreprise et leurs solutions innovantes pour le nouveau monde de l’énergie. Les startups mettent leur capacité d’innovation à l’épreuve pour tenter de remporter le The smarter E AWARD, l’Intersolar AWARD et l’ees AWARD. Ces prix récompensent des produits et projets innovants d’entreprises tournées vers l’avenir qui jouent un rôle essentiel dans la réussite du nouveau monde de l’énergie. Les frais de participation sont offerts pour les startup, elles peuvent postuler jusqu’au 28 février 2022.

Speed-Dating

The smarter E Europe offre en outre de nombreuses possibilités de réseautage. Grâce au Business Speed-Dating gratuit, les jeunes entreprises peuvent nouer des contacts professionnels. Sur des créneaux de huit minutes, les startups rencontrent des partenaires de projet ou des investisseurs choisis à l’aide d’un algorithme. Ce service peut être réservé dans le cockpit exposant et sera disponible à partir du printemps 2022. The smarter E Europe avec ses quatre salons (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) aura lieu du 11 au 13 mai 2022 à la Messe München. www.TheSmarterE.de/en