KdiSolar propose des batteries en lithium Pylontech pour stocker son Ã©nergie solaire

KdiSolar invite à découvrir les batteries en lithium Pylontech. Pylontech est l’un des premiers fabricants de systèmes de stockage d’énergie par batterie au lithium en Chine, se concentrant sur les applications de stockage d’énergie par batterie au lithium depuis plus de 10 ans. Présentation !

La société Pylontech intègre les maillons clés de la chaîne industrielle et dispose d’un certain nombre de technologies brevetées de base. Par exemple, la fabrication de batteries lithium-ion, l’intégration de systèmes et d’autres liens clés. Ils peuvent fournir aux utilisateurs un système de stockage d’énergie à guichet unique. Conçue pour fonctionner au moins 15 ans avec un nombre de cycles élevés (>6000), la batterie Pylontech convient aux scénarios d’application de charge et de décharge quotidiennes. Pylontech intègre les cellules de batterie, les technologies BMS et PACK pour former des produits de stockage d’énergie avec de bonnes performances.

La gamme de batteries US2000C/US3000C en stock

Le système de stockage d’énergie photovoltaïque domestique est un nouveau type de système de stockage. Il est basé sur des batteries au lithium fer phosphate et équipé d’un système de gestion de batterie (BMS) personnalisé. La gamme US2000C/US3000C de Pylontech a été conçue pour offrir un maximum de souplesse et de performance en termes de densité énergétique. C’est aussi un véritable atout de densité de puissance, de sécurité, d’opérabilité et d’apparence du produit. Cette nouvelle génération de batteries permet de constituer des chaines jusqu’à 16 batteries avec une profondeur de décharge de 95%. Ces batteries en lithium Pylontech sont en stock chez KdiSolar !