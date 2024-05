The smarter E AWARD Finaliste 2024 â€“ CatÃ©gorie : PhotovoltaÃ¯que

Intelligent, innovant, interdisciplinaire – en tant que plus grande alliance européenne d’expositions pour le secteur de l’énergie, The smarter E Europe met en lumière les sujets clés pour un approvisionnement en énergie renouvelable 24h/24 et 7j/7. L’accent sera mis sur l’énergie solaire, les technologies de stockage, l’électromobilité et la gestion du réseau et de l’énergie. Le smarter E AWARD est décerné chaque année dans le cadre de cette exposition.

Le prix de l’innovation récompense les entreprises et leurs produits qui façonnent activement le monde énergétique de demain. 2024 marquera la première fois que le prix sera décerné dans cinq catégories : photovoltaïque, stockage d’énergie, mobilité électrique, énergie intégrée intelligente et projets exceptionnels. Cette semaine, les finalistes de cette année ont été annoncés !

Curieux de savoir qui a atteint la finale ? Alors jetez un œil aux finalistes !La cérémonie du smarter E AWARD aura lieu le 18 juin à 18h15 au Centre international des congrès Messe München (ICM), dans le hall 1. Tout le monde est invité à assister à cette cérémonie (entrée gratuite). Elle sera suivie d’une petite réception au cours de laquelle les nominés et les gagnants seront disponibles pour répondre aux questions sur leurs développements révolutionnaires.

Aujourd’hui, focus sur la catégorie photovoltaïque !

Modules ABC (Résidentiel-Neostar/C&I-Comet/Utility-Stellar) par Aiko Energy

La technologie All-Back Contact haute performance d’AIKO est désormais également disponible dans les modules photovoltaïques à grande échelle développés pour une utilisation dans les centrales photovoltaïques. La version monofaciale atteint des puissances allant jusqu’à 630 W avec un niveau d’efficacité de 23,9 %. Le module photovoltaïque biface, légèrement plus grand, fournit des puissances allant jusqu’à 640 W (niveau d’efficacité de 23,7 %) et une biface impressionnante de 70 %. De plus, en cas d’ombrage partiel (par exemple de cellules solaires individuelles), les modules perdent beaucoup moins d’énergie que la plupart des autres modules photovoltaïques du marché.

EpiNex par NexWafe

Le processus de fabrication permettant de transformer du silicium polycristallin de haute pureté en plaquettes de silicium est de loin la partie la plus gourmande en énergie et en temps de la chaîne de valeur ajoutée des modules photovoltaïques à base de silicium. La croissance épitaxiale de tranches directement à partir de la phase vapeur peut sauter cette chaîne et offre donc un potentiel d’économie d’énergie considérable et, actuellement, souvent la possibilité de réduire les émissions de carbone. Cela réduit également considérablement les coûts de fabrication. NexWafe a développé ce procédé jusqu’à sa maturité industrielle. Les plaquettes EpiNex sont dotées d’un matériau de très haute qualité, qui permet la même efficacité de cellule solaire que les plaquettes monocristallines conventionnelles de haute qualité. Le procédé exclusif permet également la production de tranches très fines de moins de 100 µm d’épaisseur.

Helioroof par ArcelorMittal Construction

L’entreprise française de matériaux de construction produit des éléments de toiture en tôle à joints debout calorifuges, également appelés panneaux de toiture sandwich, qui sont équipés de modules photovoltaïques hautes performances avec couvercles en plastique et cellules TOPCon. Ces panneaux peuvent être utilisés pour construire ou remplacer efficacement des toits entiers pour des locaux résidentiels et commerciaux chauffés jusqu’à une longueur de 11 mètres avec une puissance de 2,2 kW. Le poids supplémentaire de cette solution BIPV ne représente que 2,5 kg/m², contre 12 kg/m² dans le cas des modules photovoltaïques conventionnels, y compris leur sous-structure requise. De même, l’absence de verre et de sous-structure réduit l’empreinte carbone de 25 %.

LIEL par l’Institut de recherche sur l’énergie solaire (ISFH) et l’inspection photovoltaïque aérienne

La technique bien établie de caractérisation des modules photovoltaïques par imagerie utilisant l’électroluminescence est désormais étendue par LIEL, l’outil et le service de mesure intelligent mis en œuvre par l’Institut de recherche sur l’énergie solaire (ISFH) et leur partenaire Areal PV Inspection. La méthode d’inspection permet de mesurer des images EL d’une moitié des cellules solaires dans l’obscurité, tandis que l’autre moitié des cellules solaires est éclairée par la lumière du jour. Le LIEL s’effectue de jour, il est portable et ne nécessite aucune interruption du fonctionnement du système, aucun recâblage ou ajustement électrique particulier aux modules PV actuels. Cela en fait un outil polyvalent et sûr de caractérisation de modules et de détection d’erreurs, ce qui se traduit par un débit de mesure accru et des économies de coûts, en particulier dans les centrales photovoltaïques à grande échelle.

Sunny Central FLEX de SMA Solar Technology

Avec le Sunny Central FLEX, SMA a développé une plate-forme modulaire qui rassemble un convertisseur DC-DC, un onduleur, un transformateur moyenne tension et un appareillage de commutation dans un conteneur de 40 pieds. La plateforme permet de réaliser des raccordements au réseau pour de grandes installations photovoltaïques, batteries ou piles à combustible/électrolyseurs. Les SiC-MOSFET sont utilisés comme commutateurs à semi-conducteurs, ce qui permet d’obtenir une efficacité élevée du système.

Solar Materials pour l’application Recyclage des panneaux solaires.

Grâce à sa technologie de recyclage brevetée, Solar Materials PV peut récupérer 98 % des matières premières des panneaux solaires en silicium grâce à un processus thermomécanique en deux étapes. Le processus est similaire à la production inversée, au lieu de l’approche traditionnelle de déchiquetage et de tri utilisée dans l’industrie du recyclage. Solar Materials se concentre sur la valorisation économique de l’argent, du silicium et du verre ainsi que d’autres matériaux tels que l’aluminium, le cuivre et le plastique. La technologie évite les processus chimiques et permet donc une méthode de recyclage rentable et respectueuse de l’environnement qui utilise efficacement les ressources pour l’économie circulaire.

SINUS-3000 PRO par WAVELABS Systèmes de métrologie solaire

Pour une assurance qualité rapide et précise des modules photovoltaïques pendant le processus de production, le système de mesure de WAVELABS effectue les tests de certification de modules les plus importants selon les normes CEI 61215 et CEI 61730 dans un seul appareil. Au cœur se trouvent la qualité de mesure de l’irradiation A+A+A+ de haute précision et ultra-uniforme et la stabilité temporelle d’un champ lumineux LED qui convient à différents types de modules avec des cellules PERC, TOPCon et tandem ainsi que des cellules bifaciales. Le système peut également effectuer d’autres tests tels que la résistance d’isolement, l’EL, la détection de microfissures, le test de diode de dérivation, etc. Par rapport aux solutions conventionnelles, le système réduit le temps de traitement ainsi que les coûts d’exploitation et de maintenance.

Solution intégrée PVcase : de la sélection du site à l’estimation du rendement par Pvcase

PVcase est une suite logicielle composée de six sous-programmes qui aident à la planification et au développement efficaces de grands projets solaires. Le package comprend des outils tels que les plug-ins AutoCAD PVcase Ground et Roof Mount avec des fonctions automatisées pour les tâches de conception associées aux grands projets photovoltaïques montés sur le toit ou au sol. PVcase Yield connecte la conception 3D avec des modèles physiques pour des calculs de rendement et des analyses d’ombrage précis. Trois autres sous-programmes optimisent les recherches et les évaluations de sites. La suite rend la planification de projets photovoltaïques plus rapide, de meilleure qualité et plus efficace.