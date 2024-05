Le show LONGi Ã  Madrid avec lâ€™annonce dâ€™un nouveau record mondial d’efficacitÃ© et le lancement dâ€™un module high tech

LONGi Green Energy Technology Co. a annoncé mardi 7 mai dernier en grandes pompes à Madrid avoir battu un nouveau record mondial d’efficacité des cellules solaires au silicium, seulement quatre mois après avoir établi pour la dernière fois un record mondial dans ce domaine. Comme l’ont certifié l’Institut allemand de recherche sur l’énergie solaire Hamelin (ISFH), les nouvelles cellules solaires à contact arrière à hétérojonction en silicium (HBC) conçues par LONGi ont atteint une efficacité de 27,30 % dans des conditions de laboratoire. Le nouveau record a été annoncé lors d’un événement de célébration au cours duquel le groupe a également dévoilé un nouveau produit, le Hi-MO 9. Parmi les invités à cet événement figuraient le fondateur et président de LONGi, Li Zhenguo, le vice-président Dennis She, le scientifique en chef Dr Xu Xixiang et des clients venus du monde entier du monde entier. Une véritable démonstration de force pour LONGi afin de consolider son leadership dans l’industrie mondiale de l’énergie solaire !

Pour LONGi, les records se succèdent. Comme une habitude sans pour autant les banaliser ! Il s’agit de la 17ème fois que l’entreprise établit un record mondial d’efficacité des cellules solaires depuis avril 2021. Ces exploits répétés ont solidement positionné LONGi en tant que leader du photovoltaïque au silicium cristallin. La société est désormais la double détentrice du record mondial à la fois pour l’efficacité des cellules solaires en silicium cristallin et pour l’efficacité des cellules solaires tandem en silicium cristallin-pérovskite. En novembre 2023, LONGi a annoncé que la société avait établi un record mondial supplémentaire en matière d’efficacité des cellules solaires tandem cristallines silicium-pérovskite de 33,9 %.

Lors de cette fameuse soirée madrilène du 7 mai, LONGi a également lancé son tout nouveau module phare Hi-MO 9. Le Hi-MO 9 est un module solaire avec des capacités allant jusqu’à 660 W de puissance, basé sur la technologie de cellule solaire hybride passivée Back Contact (HPBC) de 2ème génération et la plaquette TaiRay, une plaquette de silicium lancée par LONGi en mars 2024, et le Hi-MO 9. Le module MO 9 offre un rendement de conversion allant jusqu’à 24,43 %, conçu pour exceller dans une gamme d’environnements difficiles (y compris les lacs, les montagnes et les déserts). Dennis She, vice-président de LONGi Green Energy Technology Co., a déclaré : « Notre nouveau module Hi-MO 9 permet une production d’électricité de premier plan dans le monde et surpasse les autres technologies du marché dans un scénario d’utilisation égale des surfaces. De plus, il conserve ces performances tout au long de sa durée de vie, car le module est conçu selon les normes de fiabilité les plus élevées. Les propriétaires de centrales électriques peuvent être assurés qu’une centrale construite à partir du module Hi-MO 9 les aidera à utiliser le plus efficacement possible leurs centrales et à tirer le meilleur parti de la lumière du soleil ». Les panneaux seront produits dans la base de production de Jiaxing de l’entreprise, reconnue par le Forum économique mondial comme une usine phare mondiale, un groupe d’usines qui ont été jugées comme accélérant l’adoption des technologies de la quatrième révolution industrielle dans le secteur manufacturier.