Thalie Energy, le solaire à disposition de la transition énergétique des entreprises

Filiale du Groupe ENGO, Thalie Energy est une entreprise française spécialisée dans la conception et l’installation de solutions photovoltaïques à destination des entreprises. Fondée en 2021 par Clément Thomas, elle commercialise différentes solutions énergétiques innovantes qui s’adaptent aux besoins de chaque organisation. Thalie Energy s’engage dans le projet de ses clients de façon unique en France, en leur proposant un accompagnement complet de l’étude à l’installation, en passant par le tableau de bord et la maintenance.

Le 16 janvier 2024, 20h38, L’Élysée – “C’est ça l’écologie à la française. C’est une écologie de justice et de souveraineté”. Ce sont les mots utilisés par Emmanuel Macron, pour illustrer sa volonté d’accompagner les Français dans leur transition énergétique.

Soutenir les entreprises et les collectivités dans leur prospérité énergétique

Dans un contexte environnemental et économique toujours plus rude pour les citoyens et les entreprises de l’Hexagone, Thalie Energy, entreprise française spécialisée dans la conception et l’installation de solutions photovoltaïques à destination des entreprises, s’ancre dans une volonté de les soutenir dans leur prospérité énergétique. Thalie Energy s’est donc donné une mission : aider les organisations à s’inscrire dans une démarche environnementale, sans nuire à leurs ressources financières. Dans cette logique d’accompagnement vers un avenir plus vert, Thalie Energy propose son offre aux industriels, aux collectivités, ainsi qu’aux entreprises et bureaux. L’entreprise bourguignonne met à disposition son expertise dans le déploiement de solutions énergétiques vertes, notamment lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments tertiaires ou résidentiels. “Dans cette quête collective nécessaire pour un avenir durable, Thalie Energy s’engage à façonner un horizon où l’innovation rencontre la responsabilité environnementale. Nous souhaitons contribuer à une transition énergétique concrète en accompagnant toutes les entreprises sur le sol français ” confie Théo Gouin, COO de Thalie Energy.

Des solutions innovantes et adaptées aux besoins de chaque organisation

L’entreprise Thalie Energy revendique plus de 100 clients de tous secteurs de l’énergie à l’agroalimentaire, en passant par la distribution ou le domaine viticole. De nombreuses solutions innovantes leur sont proposées, afin qu’ils aient la mainmise sur leur consommation énergétique : trackers solaires, centrales photovoltaïques au sol, toitures photovoltaïques, bornes recharge V.E., ou encore ombrières de parking… A titre d’exemple, le tracker solaire permet une production entre 45 000 et 65 000 kWh par an (selon le lieu où il est installé), soit la consommation moyenne annuelle d’une dizaine de foyers français ! Mais, ce n’est pas tout ! Au-delà de son offre, c’est bel et bien toute une équipe qui est engagée dans l’accompagnement de ses clients, avec une gestion en totale autonomie de l’expérience utilisateur en interne : étude personnalisée, installation, plateforme de monitoring et maintenance.